L’estate passala in monopattino con Niubility!

Le temperature alte dell'Estate ci portano spesso a sacrificarci tra auto e mezzi pubblici, portandoci via energie. Ma se la soluzione per spostarsi senza fatica fosse proprio un monopattino elettrico o una bici elettrica come quelli della gamma Niubility, ora in offerta con codice sconto su Wiibuying?

Niubility: quale monopattino elettrico o bici elettrica in offerta scegliere?

Ma quale monopattino elettrico o bici elettrica Niubility scegliere? La scelta è ampia e distribuita, con modelli per ogni esigenza. Partendo dal Niubility N1, che fa della semplicità il suo punto di forza. Nella sua struttura leggera si avvale però di pneumatici da 8.5″, un carico massimo da 120 kg, un motore da 250W, una batteria con capacità 36V 7.8 Ah ed un'autonomia fino a 25 km con una sola carica.

Se invece chiedete di più dal vostro monopattino, il Niubility N2 potrebbe essere la soluzione. Infatti, grazie ad una batteria maggiorata 36V 10 Ah ed un motore più potente da 350W, si riesce a raggiungere un'autonomia fino a 32 km, ma anche un'inclinazione fino a 25°. Insomma, oltre alla leggerezza, anche tanta potenza per un prodotto davvero che può far bene in tante condizioni stradali. Per farvi un'idea, potete consultare la recensione del modello B14.

Ma se invece di un monopattino voleste una bici elettrica? Ci pensa la Niubility B12 ad accontentarvi, con caratteristiche interessanti come un'autonomia fino a 30 km, un motore da 350W ed una velocità massima fino a 25 km/h.

Trovate tutti questi modelli Niubility sullo store Wiibuying, che garantisce una comoda spedizione da Europa ed un prezzo molto interessante ottenibile grazie al codice sconto dedicato per ogni modello.

