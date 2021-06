NIO ES8: l’auto EV dalla Cina pronta al lancio in Europa

Ci stiamo preparando all'espansione del mercato delle auto elettriche, grazie anche a realtà come NIO che si stanno espandendo fuori dalla Cina. Qua in occidente, quando si parla di auto EV, siamo abituati a marchi più tipicamente mainstream: in primis Tesla, ma anche BMW, Mercedes, Porsche, per passare a Fiat, Nissan, Dacia e Renault. Ma da qui a qualche anno la situazione potrebbe cambiare, così com'è avvenuto nel mondo della telefonia. Da colossi occidentali (o pseudo-tali) come Nokia, Motorola, Sony ed LG, siamo passati ad avere come marchi principali realtà asiatiche come Xiaomi, Huawei ed OPPO.

Aggiornamento 15/06: arrivano nuovi dettagli sul debutto in Europa della prima auto elettrica targata NIO. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il mondo delle auto elettriche cinesi arriva in Europa con il debutto di NIO

Lo stesso sembra che possa accadere nel mondo delle automobili elettriche, un settore dove il mercato cinese sta puntando moltissimo. Ve ne ho parlato più nel dettaglio nel video qua sopra, ma vi basti pensare che anche i succitati produttori telefonici si stanno buttando in tale impresa. Non soltanto Xiaomi sta progettando una propria automobile, ma anche OPPO sta facendo lo stesso, mentre Huawei sta già collaborando attivamente con varie case automobilistiche.

Tornando a parlare di NIO, il vicepresidente della divisione europea Hui Zhang ha così parlato dello sbarco del nostro continente: “Crediamo pienamente che, in Europa, la consapevolezza della protezione ambientale e della sostenibilità sia molto più grande per il consumatore rispetto a qualsiasi altro continente del mondo“. L'azienda è già presente nel nostro continente, con un centro di ingegneria ad Oxford ed uno di design a Monaco.

NIO's global vision is coming into even sharper focus with our presence in Norway. Tune in for our #NIONorway Press Conference on May 6th at 10 AM CET/1 AM PDT https://t.co/E1DP2NxS6t pic.twitter.com/EebjI8WDOf — NIO (@NIOGlobal) April 28, 2021

Quali auto NIO arriveranno in Europa?

Per quanto non sia un brand conosciuto in occidente, NIO è una delle realtà principali nel settore delle auto elettriche in Cina. Nonostante la pandemia, la compagnia ha registrato vendite record nel 2020, grazie anche al modello di vendita O2O (Online 2 Offline). L'app NIO può contare su 200.000 utenti attivi al giorno e su 1,4 milioni di download, una diffusione che ha aiutato le vendite anche durante la situazione pandemica. Tuttavia, sono stati sollevati dubbi sull'efficacia di un modello di vendita simile in Europa. Secondo le ricerche condotte da NIO, 2 clienti europei su 3 non comprano se non dopo aver effettuato un test di guida.

NIO è una società che nasce in piena era digitale ed è palese che Tesla sia la sua principale ispirazione nonché rivale. Basti pensare che la portentosa NIO ET7 è stata in grado di battere la società di Elon Musk, ponendosi come l'auto EV con più autonomia al mondo. Ma questo modello non è ancora disponibile in Cina, pertanto è altamente improbabile che arriverà in Europa, se non successivamente. I modelli più papabili sono i SUV ES6 ed ES8, ma anche la SUV-coupé EC6: “considereremo molto attentamente quale sia il miglior modello per il mercato europeo“, ha riferito Zhang.

ES6

ES8

EC6

ET7

Auto a parte, una delle innovazioni più intriganti in casa NIO è quella che è stata definito il sistema BAAS (Battery as a Service), ovvero la prima stazione di sostituzione in serie di batterie al mondo. È in grado di sostituire 312 batterie al giorno, potendo così prolungare più agevolmente ed economicamente la longevità delle auto EV. Non solo: come specifica il vicepresidente, “il sistema BAAS consente di ridurre il prezzo della ES6 di circa 9.000€“.

Ovviamente NIO si dovrà scontrare con normative economiche e infrastrutturali più ferree rispetto alla Cina, perciò staremo a vedere come proseguirà il loro inizio. Secondo la tabella di marcia aziendale, la Norvegia sarà il primo paese a segnare il debutto di NIO in Europa, a cui potrebbero seguire Germania e Regno Unito.

NIO ES8 certificata in Europa | Aggiornamento 15/06

L'ente certificativo europeo Whole Vehicle Type Approval (WVTA) ha ufficialmente dato il lascia passare all'ingresso di NIO in Europa. Questo grazie alla certificazione della NIO ES8, uno dei modelli di punta della casa automobilistica cinese. Una certificazione che dà il via libera alla sua produzione di massa, nonché alla registrazione delle targhe all'interno dell'Unione Europea.

La sua commercializzazione partirà in Norvegia nel mese di settembre. Le vendite saranno accompagnate dal lancio della rete di vendita ed assistenza NIO House, dall'ecosistema di gadget NIO Life, dall'app dedicata ma soprattutto dal servizio Power Swap Station. Quest'ultimo permetterà ai possessori di auto NIO di usufruire delle stazioni di cambio rapido della batteria, con cui avere una nuova batteria carica in pochi minuti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu