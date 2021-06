My Huawei vi semplifica la vita: come funziona la nuova app all-in-one

Mentre si parla del nuovo OS targato Huawei e del futuro del brand cinese, l'azienda continua a migliorare e rendere sempre più intuitivi i suoi servizi. A partire da oggi arriva My Huawei, una nuova app all-in-one che aggrega tre delle piattaforme esistenti disponibili per i clienti della compagnia (Huawei Store, Supporto e Community): andiamo a scoprire come funziona e come effettuare il download.

Huawei annuncia l'app My Huawei: ecco di cosa si tratta e come funziona

Huawei ha creato My Huawei per aiutare gli utenti a condividere le proprie esperienze, acquistare nuovi prodotti, ricevere le ultime notizie sul brand, godersi eventi, partecipare a concorsi e trovare i servizi giusti di cui hanno bisogno in modo rapido e veloce, senza la necessità di scaricare app aggiuntive. Inoltre Huawei Italia è il primo paese al di fuori della Cina ad aver lanciato la nuova applicazione all-in-one: di certo un ennesimo passo avanti per tutti gli utenti nostrani.

Come anticipato in apertura, My Huawei è un'app che integra al suo interno i tre servizi Store, Supporto e Community; questi sono suddivisi in varie sezioni, tutte disponibili direttamente nell'interfaccia dell'applicazione. Home permette di scoprire notizie e attività di Huawei, Store è il portale dedicato all'acquisto dei prodotti nell'e-shop ufficiale, Community è la sezione dove gli utenti (oltre 450 mila iscritti) possono comunicare ed interagire. Infine Supporto permette di accedere ai servizi post-vendita di Huawei Store.

Dove scaricare My Huawei

Come al solito quando si parla di applicazioni del brand cinese, anche in questo caso è possibile procedere con il download direttamente tramite lo store ufficiale: My Huawei può essere scaricata ed installata con AppGallery, direttamente dal vostro dispositivo Huawei. Di seguito trovate il link dedicato.

My Huawei | AppGallery | Download

