MIUI 12.5 Stabile arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

La MIUI 12.5 Stabile sta iniziando a diffondersi sui primi modelli targati Xiaomi, anche grazie all'esistenza delle ROM Xiaomi.eu. Annunciata a fine 2020, la nuova declinazione della UI Xiaomi è attesa da molti e per diversi motivi. In primis per la presenza di numerose novità, nonostante sia una versione intermedia in vista della futura MIUI 13 (fra l'altro, già si parla di MIUI 12.6). Ma anche perché i primi che hanno avuto modo di testarla parlano della risoluzione di vari bug che affliggono una MIUI 12 non troppo fortunata in fatto di stabilità. Dopo un'iniziale fase di Beta Testing, le ROM MIUI 12.5 Stabile si stanno iniziando a diffondere, per quanto soltanto in Cina. Proprio per questo, il team Xiaomi.eu ha ben pensato di realizzarne un porting pensato per noi occidentali.

Ultimo aggiornamento: 3 giugno

Volete provare prima di tutti la MIUI 12.5 Stabile? Potete farlo grazie alla Xiaomi.eu

Premettiamo che, ad oggi, le ROM MIUI 12.5 Stabile che trovate al download a fine articolo sono il porting di quelle rilasciate in Cina. Dico questo perché al momento le uniche ROM in circolazione sono in formato Stable Beta, pertanto non quelle definitive al 100%. Tutto parte dalle ROM MIUI 12.5 Beta: una volta terminata la fase di test, la ROM finale è tecnicamente pronta per diventare pubblica, ovvero MIUI 12.5 Stabile. Questa ROM viene prima rilasciata a coloro che fanno parte del programma di Beta Testing, sotto forma di Stable Beta. Qualora non venissero trovati bug degni di attenzione, allora la stessa ROM viene rilasciata al grande pubblico.

I ragazzi del team Xiaomi.eu hanno preso queste ROM e ne hanno fatto un porting europeo, apportando varie modifiche ed aggiunte. Innanzitutto aggiungendo la lingua italiana e i servizi Google, normalmente assenti sulle ROM cinesi. Ma anche rimuovendo tutto quel bloatware inutile per noi occidentali ed effettuando varie ottimizzazioni per il nostro territorio. Nell'elenco qua sotto ci sono sia i modelli per i quali è già disponibile una ROM, sia quelli per cui è previsto che sarà rilasciata nei prossimi mesi. Quando arriveranno, provvederemo ad aggiungerle.

Modello Versione Download XIAOMI Xiaomi Mi 11 V12.5.7.0.RKBCNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra V12.5.7.0.RKACNXM Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro) V12.5.3.0.RKKCNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 10 V12.5.4.0.RJBCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Pro V12.5.4.0.RJACNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra V12.5.1.0.RJJCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Lite 5G V12.5.1.0.RJIMIXM Scarica Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) V12.5.2.0.RJVCNXM Scarica Xiaomi Mi 10S V12.5.1.0.RGACNXM Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S) V12.5.1.0.RJDCNXM Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) V12.5.2.0.RJSCNXM Scarica Xiaomi Mi 9 V12.5.3.0.RFACNXM Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9 SE V12.5.1.0.RFBCNXM Scarica Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9) V12.5.1.0.RFCCNXM Scarica Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) V12.5.4.0.RFKCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Pro) V12.5.2.0.RFDCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite V12.5.1.0.RFNMIXM Scarica Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition REDMI Redmi K30 (POCO X2) Redmi K30 5G V12.5.2.0.RGICNXM Scarica Redmi K30i 5G V12.5.2.0.RGICMXM Scarica Redmi K30 Ultra Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro V12.5.1.0.RKFMIXM Scarica Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9T (Note 9 5G) Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi Note 8 Pro Redmi 10X 4G Redmi 10X Redmi 10X Pro Redmi 9 Redmi 9T (Note 9 4G) POCO POCO F3 (Redmi K40) V12.5.3.0.RKHCNXM Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) V12.5.2.0.RJKCNXM Scarica POCO X3 NFC POCO X3 Pro

Come installare MIUI 12.5 di Xiaomi.eu

Per quanto siano un porting delle ROM ufficiali, le ROM Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle ROM di terze parti. Pertanto la loro installazione richiede operazioni di modding, a partire dallo sblocco del bootloader per poi procedere all'installazione tramite custom recovery TWRP (il root non è obbligatorio, invece).

Guida allo sblocco del bootloader Xiaomi

Come installare la custom recovery TWRP su Xiaomi

Una volta eseguiti questi due step, ecco come procedere:

Scarica la ROM e copiala nella memoria dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“, clicca sul logo MIUI 12 Clicca ripetutamente sul logo MIUI 12 per attivare le funzionalità aggiuntive Clicca sui tre pallini in alto a destra e seleziona “Riavvia in modalità Recovery“ Nella schermata TWRP clicca su “Install” e scegli il file ZIP della ROM Riavvia lo smartphone

