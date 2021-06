Uno dei brand più affermati nel mondo della domotica e più in generale dello smart home è sicuramente Midea. E dalla sua gamma di vacuum cleaner arriva il robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti Midea M7 Pro, dalle caratteristiche premium ed un prezzo competitivo.

Midea M7 Pro: tutti i segreti del robot aspirapolvere

Dal design raffinato ma con un forte richiamo alla Hi-Tech, il vacuum Midea si avvale di specifiche tecniche e funzioni di un certo spessore. A partire dal lavaggio a vibrazione, che con un'alta frequenza riesce ad ottenere una pulizia più profonda e senza residui. Questo grazie al serbatoio piezoelettrico costante da 220 ml. Il volume dell'acqua può essere regolato fino a 3 livelli, mantenendo la funzione mop con la corretta umidità. In più, è presente un rilevatore del panno dedicato al lavaggio, che permette di non attivare il sistema lavapavimenti in assenza di quest'ultimo.

Passando poi all'aspirazione, abbiamo una potenza fino a 4.000 Pa, rafforzato grazie ad un sistema di spazzole bilaterali, pensate per andare in base alle diverse direzioni di rotazione con un potenziamento della raccolta polvere e sporco in generale. In più, è presente una spazzola rotante a forma di V con design flottante, al fine di adattarsi meglio al pavimento durante la pulizia. Non solo pulizia, ma anche intelligenza grazie al sensore laser LDS, così da identificare al meglio i vari ostacoli della casa, così da pianificare il percorso da pulire, aumentando l'efficienza del 35% rispetto ai modelli precedenti.

Dall'applicazione dedicata inoltre, è possibile impostare un'area riservata al lavaggio, e dopo aver installato il panno, eviterà di entrare in posti non indicati dalla mappatura.

