Windows 11: scarica gli sfondi ufficiali | Download

La presentazione ufficiale di Microsoft avrà luogo il prossimo 24 giugno, ma in rete è già stato ampiamente svelato Windows 11. Prima sono comparsi i primi screenshot, poi addirittura un'immagine ISO leaked e adesso compaiono le canoniche prove in anteprima. Insomma, come sarà fatto la nuova versione del sistema operativo di Redmond è ormai il segreto di Pulcinella. Non aspettatevi stravolgimenti rispetto all'attuale Windows 10, ma saranno comunque apportate diverse modifiche più o meno sostanziali, anche alla componente grafica.

Ecco gli sfondi ufficiali del nuovo Windows 11 di Microsoft

Fra le principali novità di Windows 11 troviamo una nuova gestione della barra degli strumenti, con le icone spostate al centro e non più lateralmente. Cambia anche il tasto Start, non soltanto nel logo ma anche e soprattutto nell'interfaccia utente: niente più live tile o elenco verticale, bensì una disposizione in griglia. Le schermate hanno angoli più arrotondate, c'è una modalità Dark più integrata e una diversa disposizione per i tasti di spegnimento del PC.



























Ovviamente non c'è voluto molto prima che coloro che hanno già messo le mani su Windows 11 postassero in rete gli sfondi ufficiali. In questo modo, potrete avere un assaggio del look del nuovo OS senza dover necessariamente installarlo. Fra le immagini troviamo sia gli sfondi per il desktop che immagini per la schermata di blocco e per la tastiera touch (nel caso di dispositivi compatibili). Quelli che vedete qua sopra sono in formato compresso: se voleste provarli, potete scaricarli dal link qua di seguito:

Scarica gli sfondi ufficiali di Windows 11

