C'è stato un periodo in cui Meizu era un brand con una gamma di prodotti molto ampia, soprattutto nella fascia media. E tra questi, era presente anche la linea Blue Charm, fermatasi poi nel 2018, che potrebbe tornare in auge grazie ad alcuni marchi registrati da Meizu.

Meizu registra di nuovo “Blue Charm”: ci prepariamo ad un ritorno?

La prima volta in cui Meizu ha richiesto e registrato il marchio “MeiLan” che poi abbiamo conosciuto a livello globale come Blue Charm o semplicemente Blue nel 2014 e da lì, per 4 anni, è stato un prodotto che ha portato 50 milioni di unità vendute. Dopo il 2018, con il “crollo” del brand a livello internazionale, anche questo sub-brand divenuto poi una linea della stessa Meizu ha visto scomparire dal mercato i suoi smartphone (da noi l'ultimo arrivato fu Meizu S6 divenuto M6s).

Poi, complice le ottime vendite con la politica della serie unica di smartphone, ma anche la rinascita smart home grazie a Lipro, Meizu potrebbe aver cominciato a valutare l'idea di rilanciare una sua linea più giovanile, in stile Honor, Realme e Redmi, registrando almeno 10 marchi Blue Charm riferiti a servizi di comunicazione, strumenti scientifici, vendite pubblicitarie e servizi di siti web. Detto così può dire tutto e può dire nulla, ma sappiamo che se andrà in porto, ritroveremo una Meizu più consapevole e soprattutto più attenta nei suoi investimenti.

