iQOO 7 passa da DxOMark, con risultati altalenanti

Dal portale valutativo di DxOMark sono recentemente passati esponenti di alta gamma come OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro e vivo X60 Pro+. All'appello mancava soltanto iQOO 7 soprannominato “Legend”, l'altro top di gamma d'origine BBK-iana e flagship del sub-brand nato da una costola di vivo. Lanciato a inizio anno, è uno smartphone di alto profilo e con specifiche adeguate, a partire dall'implementazione dello Snapdragon 888. Per non parlare del display, il primo al mondo a poter vantare un campionamento del tocco record a 1.000 Hz.

DxOMark parla della qualità audio e video di iQOO 7

I contenuti vengono trasmessi da iQOO 7 dal suo schermo, un'unità AMOLED da 6,62″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con un ratio dell'86,6% e refresh rate a 120 Hz. Con un punteggio di 83 punti, il display si pone in 8° posizione nella top 10 di DxOMark e fra i suoi elementi di pregio ci sono un'alta fluidità (ottima per il gaming), una buona riproduzione cromatica e colori fedeli con i contenuti HDR10. Allo stesso tempo, fra i difetti c'è una luminosità non sempre adeguata, specialmente nella riproduzione video, e artefatti quando lo si inclina.

Per l'occasione, DxOMark ha valutato anche il comparto audio di iQOO 7, con risultati non propriamente entusiasmanti. A quanto pare vivo ha risparmiato sull'ingegnerizzazione sonora, non posizionandosi nemmeno all'interno della top 10. Nonostante goda di un doppio speaker con audio surround e un chip Hi-Fi dedicato, il punteggio è pari a 66 punti. In realtà la qualità di riproduzione sarebbe anche molto buona, ma a far calare il punteggio è l'impianto di registrazione. iQOO 7 ha comunque buoni valori di ampiezza sonora, tridimensionalità e distorsione, ma pecca in bilanciamento tonale, compressione e volume. Per non parlare dell'effetto stereo invertito nelle clip registrate.

