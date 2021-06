Né Xiaomi né OPPO: non indovinerai mai il primo smartphone a 160W

L'evoluzione della ricarica rapida su smartphone passa attraverso la storia di due aziende in particolare: OPPO e Xiaomi. È di OPPO il traguardo di aver superato il Quick Charge di Qualcomm ed aver portato la ricarica a 20W per la prima volta su Find 7. Record battuto qualche anno dopo, prima con OPPO Find X e la sua Super VOOC a 50W e poi da Reno Ace, in grado di caricarsi a 65W. La palla è poi passata a Xiaomi, che con il suo Mi 10 Ultra ha dato il là a tutti quegli smartphone con ricarica ultrarapida a 120W. Ma se vi dicessi che il primo smartphone a 160W non sarà di nessuna delle due, bensì di un brand che forse potreste non aver mai sentito nominare?

Aggiornamento 21/06: un nuovo teaser di Infinix ci prepara al lancio dello smartphone che sarà il primo al mondo a 160W. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il record per la ricarica più rapida al mondo sarà di un'azienda che non vi aspettate

Sto parlando di Infinix, brand con base in Hong Kong e che vende i propri smartphone in Asia, Europa, Africa e Medio Oriente. Un brand non molto diffuso, una goccia nella marea che è il panorama telefonico, sempre più competitivo e nelle mani di pochi brand. Negli ultimi anni ha goduto di una discreta crescita in India, sulla scia della quale ha deciso di proporre smartphone che si differenzino un minimo dalla concorrenza. Una scelta che sarebbe sottolineato proprio dalla volontà di lanciare uno smartphone economico ma con una ricarica record da 160W.

I ragazzi di XDA hanno mostrato in rete una foto in anteprima, con protagonista un caricatore Ultra Flash Charge brandizzato Infinix e con in bella mostra la sigla “160W”. Attualmente, però, i dettagli finiscono qua: non sappiamo ancora quando e su quale smartphone farà il suo debutto, anche se probabilmente il telefono è lo stesso che vediamo in foto. Ma c'è anche chi fa presente che la foto potrebbe essere ingannevole, in quanto la ricarica potrebbe essere destinata ai notebook. Infinix vende qualche laptop in Africa, ma verrebbe da dubitare che proponga un laptop così premium da necessitare una ricarica del genere.

Primo render ufficiale | Aggiornamento 17/06

Non ha ancora un nome ufficiale, ma l'incredibile smartphone che Infinix sta preparando ha un “volto”. O meglio, sappiamo com'è fatto grazie al primo render ufficiale postato in rete, con cui abbiamo conferma della sua originalità. Non soltanto sappiamo che dovrebbe essere il primo smartphone al mondo con ricarica ultra-rapida a 160W, ma avrà anche un design inedito. Il ché non era affatto scontato, visto che in passato l'azienda ha dimostrato una certa tendenza a “clonare” smartphone altrui.

L'immagine ci mostra quello che sembra essere un vero e proprio top di gamma, dotato di schermo curvo AMOLED con sensore d'impronte nel display. Una curvatura di tipo Dual Edge che appare abbastanza pronunciata nelle prospettive laterali dello smartphone. Spostandoci sul retro, poi, è evidente che Infinix abbia optato per un look stravagante e che punta soprattutto al pubblico più giovanile. La back cover è occupata da quella che sembra essere una sigla che recita “NOW“, sulla falsa riga di quanto visto con alcuni smartphone Realme.

Infine, appare evidente anche il modulo fotografico, con un grosso sensore primario e due sensori aggiuntivi, di cui uno sembra essere un teleobiettivo periscopiale. Quello di Infinix si prospetta essere uno smartphone di alto profilo, anche se è giusto tenere basse le aspettative vista la poca diffusione del brand.

Primo teaser ufficiale | Aggiornamento 21/06

Se prima era un'indiscrezione (per quanto piuttosto assodata), adesso è una certezza: Infinix sta preparando il terreno per il suo smartphone con ricarica a 160W. Ce lo rivela questo teaser ufficiale, postato dalla pagina sul proprio account Twitter, rivelandoci anche quale sarà lo smartphone ad avere questa incredibile tecnologia.

Guardando attentamente il teaser pubblicato da Infinix, si può notare la silhouette di uno smartphone con display curvo Dual Edge. Proprio lo stesso tipo di curvatura che troviamo sul rendere dello smartphone che vedete più sopra nell'articolo. Rimane la curiosità di capire se effettivamente Infinix conquisterà un traguardo del genere e, se sì, quanti (pochi) minuti impiegherà il caricatore per portare al 100% la batteria.

