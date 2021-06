Huawei potrebbe lanciare smartphone 5G base gamma con Snapdragon e MediaTek

Conosciamo nei dettagli ormai la situazione molto scomoda a cui sta andando incontro Huawei da un po' di tempo, specie per la produzione di smartphone. Sembra però che si stia muovendo qualcosa per la fascia medio-bassa del mercato, con due smartphone Huawei in arrivo con chipset Snapdragon e MediaTek dotati di 5G e HarmonyOS.

Huawei: nuova gamma Nzone con MediaTek e smartphone 5G con Snapdragon 480

A rivelare il tutto è stato il leaker Huawei Factory Fans, molto attento alle vicende del brand di Ren Zhengfei, che ha riportato prima la notizia di uno smartphone Huawei dotato del chipset 5G base gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 480, con tutto quello che ne concerne tra modem integrato, ISP Spectra e l'architettura Kryo.

Poi, successivamente, ha riportato l'uscita di due smartphone della gamma Nzone, che potrebbe trattare di una linea di prodotti sì progettati e pensati da Huawei ma per operatori telefonici. Quello che più è interessante però è che i prossimi NZone S7 e S7 Pro non solo saranno dotati di un chipset MediaTek Dimensity 720 5G, ma anche del sistema operativo HarmonyOS, anche se non confermato. Per le specifiche, ci sarebbe un display a 90 Hz con punch-hole, una fotocamera da 64 MP con triplo sensore e ricarica rapida a 40W. Lo smartphone dovrebbe arrivare il 22 giugno 2021.

Insomma, in un modo o nell'altro Huawei tenta il modo di ritornare ad essere presente sul mercato, magari ripartendo proprio dal basso, dove potrà impostare la propria strategia valorizzandosi con modelli meno prestanti ma che possono coprire più fasce di prezzo.

