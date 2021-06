Con Huawei lo smartphone si potrà sbloccare… utilizzando le labbra!

Un nuovo brevetto depositato da Huawei – e fresco di approvazione – mostra uno dei possibili futuri dei sistemi di sicurezza per smartphone e non solo: lo sblocco tramite le labbra! No, non temete: di certo questa novità non farà capolino insieme alla futura serie P50.

Huawei brevetta lo sblocco dello smartphone con le labbra: perché e come funziona

Le labbra funzionano come l'impronta digitale: le grinze presenti sulla superficie e la forma sono uniche ed irripetibili per ogni individuo. Da qui l'idea di Huawei di realizzare una tecnologia di sblocco dello smartphone tramite le labbra, decisamente controtendenza rispetto al classico riconoscimento del volto 3D (reso celebre da Cupertino). Il nuovo brevetto della compagnia cinese è stato approvato il 29 giugno, con il numero di pubblicazione CN113051535A. Stando a quanto si legge da alcuni estratti, il sistema di sblocco di Huawei utilizza gli attributi biologici delle labbra e il movimento delle stesse per autenticare l'identità dell'utente.

Vista la natura unica delle labbra, la sicurezza è garantita sia grazie alla forma delle stesse che ai movimenti: infatti la pronuncia di determinate parole avviene in modo unisco, tramite un movimento distintivo.

Rispetto all'impronta digitale e similmente allo sblocco tramite il volto, con questa tecnologia non è necessario alcun contatto con il dispositivo; inoltre abbiamo parlato di smartphone, ma potenzialmente potrebbe applicarsi anche ad altri tipo di prodotti. Comunque, visto l'incremento dell'utilizzo della mascherina a livello globale, ha senso puntare su questa tecnologia?

