Designer accorrete: in palio fino a 20.000$ con Huawei NEXT Design Awards 2021

Anche quest'anno gli appassionati di Huawei potranno dare libero sfogo alla creatività grazie al contest NEXT Design Awards 2021, un'iniziativa di livello globale che permetterà a designer di talento di mettersi in mostra davanti ad un pubblico immenso. Inoltre sono previsti tantissimi premi per i migliori artisti, fino ad un massimo di 20.000$ e con tanti prodotti in regalo (come Mate 40, ad esempio). Andiamo a vedere come funziona il contest di Huawei Themes per il 2021, insieme alle categorie, maggiori dettagli sui premi e come partecipare.

Huawei presenta il contest NEXT Design Awards 2021

Come funziona il contest: quali sono le categorie, premi e altri dettagli

Fin dal suo debutto, il contest di Huawei ha sempre attratto i migliori designer al mondo, proprio per la possibilità di sfidarsi davanti ad un pubblico di portata global e per il fatto di non imporre limiti alla creatività, dando libero spazio alla fantasia degli artisti. Nel 2020 il concorso ha visto la presenza di oltre 41.000 partecipanti da 90 paesi, con oltre 100 design premiati da Huawei Themes. Ma come funziona Huawei NEXT Design Awards 2021 e quali sono le categorie coinvolte?

Quest'anno il colosso cinese ha deciso di rendere il tutto ancora più piccante, introducendo ben 7 categorie differenti. Queste sono:

temi per smartphone (interfaccia utente)

watch faces (quadranti e cinturini)

Cities in Bloom

temi per display pieghevoli

Enjoy the Moment

IP originali

sfondi

Partecipare è semplicissimo: basterà recarsi sul sito ufficiale dedicato all'iniziativa (in alto a destra è presente il box per impostare la lingua inglese). Qui bisognerà effettuare l'iscrizione al portale ed inviare il proprio lavoro seguendo le linee guida per partecipare alla competizione. Il termine ultimo per i designer è il 31 luglio (la categoria Cities in Bloom chiuderà le porte il 20 luglio).

La giuria di quest'anno comprende tanti nomi noti dell'arte e del design, tra cui Song Xiewei (Central Academy of Fine Arts), Klaus Hesse (co-fondatore di Hesse Design), Takashi Akiyama (illustratore e poster artist internazionale), Thomas Paulen (CEO di VanBerlo), Wang Yuefei (co-fondatore della Shenzhen Graphic Design Association), Ren Renwick (CEO presso l'Association of Illustrators), Zhang Zhongyang (presidente della Shenzhen Illustration Association) e Jeff Kuai (General Manager di Pizza Hut China).

Non mancherà poi un team di artisti internazionali come ospiti: questi metteranno la loro esperienza a disposizione del contest, in modo da offrire una prospettiva fresca nella valutazione dei lavori.

Per quanto riguarda i vincitori, verranno scelti i migliori tre per ogni categoria, con premi in denaro e in accessori e prodotti Huawei. Ad esempio il primo premio della categoria Temi per smartphone riceverà 8.000$ (3.000$ dollari in contanti e 5.000$ come sovvenzioni) più un dispositivo Mate 40 e uno smartwatch del brand cinese. I risultati verranno annunciati nel corso del mese di settembre 2021.

Huawei AppGallery e le possibilità dell'ecosistema del brand

Il contest lanciato dalla casa cinese vede come protagonista Huawei Themes, la piattaforma del brand dedicata alle personalizzazioni per smartphone, indossabili e tablet. Si tratta di un portale dove gli utenti possono trovare il meglio per cambiare l'aspetto dei propri dispositivi: spesso Huawei chiama in causa grandi talenti per proporre sfondi e temi fantastici. Themes fa parte dell'ecosistema di Huawei e di AppGallery, lo store ufficiale della compagnia (e vera grande alternativa per il mercato consumer). Tra le soluzioni del colosso cinese è impossibile non citare Petal Search (molto più di un semplice motore di ricerca) e Petal Maps (navigatore e servizio di gestione delle mappe).

Le novità di Huawei continuano con il lancio di HarmonyOS 2.0 per smartphone, smartwatch e tablet: si tratta del sistema operativo del brand, una novità assoluta che mira ad offrire un'esperienza completa tutto tondo e la massima integrazione tra i prodotti Huawei (e non solo).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu