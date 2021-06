Grande movimento in casa Huawei in questi giorni. E dopo aver lanciato in Italia il MatePad Pro 12.6″, arriva anche il tablet Huawei MatePad 11, con specifiche tecniche di tutto rispetto ed un prezzo competitivo.

Huawei MatePad 11: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il design del nuovo Huawei MatePad 11 ricorda molto quello del precedente modello da 10.4″, ma in questo caso il display si amplia e diventa un pannello da 10.8″ IPS LCD con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) con rapporto 16:10, gamma colore DCI-P3 e con refresh rate a 120 Hz. Ma è l'hardware interno a renderlo davvero interessante, visto che abbiamo uno Snapdragon 870 ma con modem 4G, che quindi segna il ritorno del chipmaker americano su un prodotto Huawei, quindi anche di una GPU Adreno 650. Oltre a ciò, non mancano 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (da confermare la configurazione italiana). Presente l'espansione tramite Huawei NanoSD fino a 256 GB.

Passando al lato batteria, è presente un capiente modulo da 7.150 mAh, con ricarica rapida a 40W e ricarica wireless fino a 27W. Quanto al lato fotocamera, troviamo un sensore principale da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP, che su un tablet sono più che sufficienti. Molto interessanti i Quad Speaker Stereo Harman/Kardon. Non manca la compatibilità alla tastiera accessoria e soprattutto alla nuova M-Pencil 2.

Software

Ciò che rende interessante Huawei MatePad 11 è inoltre il software. Oltre infatti ad avere HarmonyOS 2, questo è ottimizzato per un tablet, presentando il Bottom Dock, che permette di visualizzare le app utilizzate di recente ma anche quelle più frequenti. Inoltre, consente di accedere alle funzionalità delle varie applicazioni senza doverle avviare. Questi widget, inoltre, possono essere posizionati ovunque e sono anche personalizzabili per consentire agli utenti di gestire completamente il proprio dispositivo in base alle proprie preferenze.

Non manca poi la collaborazione tra PC e tablet, grazie alla modalità Mirror e la modalità estesa, che rende MatePad 11 un secondo display per avere più spazio di lavoro. Presente infine l'App Multiplier per poter fare due azioni differenti sulla stessa applicazione.

Huawei MatePad 11 – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Huawei MatePad 11 arriva quindi in Italia e lo fa ad un prezzo molto interessante per quanto offre, visto che sarà a listino a 499.90€. La disponibilità e soprattutto il pre-ordine partirà invece da metà luglio 2021.

