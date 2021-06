HarmonyOS 2 vi aiuta a riconoscere i caricabatterie non originali

Ultimamente si è parlato tanto del nuovo sistema operativo del colosso cinese e delle novità in arrivo: l'azienda ha presentato tablet e smartwatch equipaggiati con questa novità e siamo più che curiosi di mettere mano al primo smartphone. Nel frattempo arrivano notizie sulle varie novità che troveremo con HarmonyOS 2 e tra queste è stata confermata anche la funzione per riconoscere un caricabatterie non originale di Huawei.

HarmonyOS 2: il sistema di Huawei riconosce l'utilizzo di un caricabatterie non originale

Mentre il programma beta procedere a ritmo sostenuto (ora coinvolgendo anche vari modelli Honor), il Produce Manager di Huawei – Bruce Lee – ha confermato la presenza della feature per riconoscere un caricabatterie non originale, tramite l'identificazione intelligente del sistema HarmonyOS 2.

Stando al dirigente, a seguito di varie segnalazioni da parte di partner si è reso necessario specificare questa novità. Dopo essere passati al sistema operativo di Huawei in tanti si sono trovati alle prese con il seguente messaggio: “La ricarica è lenta. Questo caricabatterie non ha superato il rilevamento del protocollo di ricarica rapida e non può essere caricato rapidamente”.

Il messaggio compare proprio durante la ricarica e il motivo è presto detto: si tratta proprio della funzione di riconoscimento intelligente dei caricabatterie non originali, una novità introdotta proprio con HarmonyOS. Utilizzare un caricatore contraffatto rappresenta un problema per la sicurezza degli utenti e il brand cinese ha deciso di correre ai ripari con questa novità.

