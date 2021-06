In questi giorni c'è un gran parlare del nuovo sistema operativo di Huawei, anche grazie alla Beta utilizzata da molti utenti cinesi. E tra gli aspetti più interessanti di HarmonyOS, troviamo una miglior frammentazione e gestione della memoria, sia RAM che ROM, che si è potuta riscontrare sugli smartphone Huawei che hanno fatto il passaggio dalla EMUI.

Aggiornamento 05/06: dopo aver visto che nei test che HarmonyOS gestisce meglio la memoria rispetto alla EMUI, scopriamo che anche le app sono più leggere. Trovate tutto in fondo all'articolo.

HarmonyOS: ecco come incide la gestione della memoria sui Huawei

Come abbiamo potuto apprendere dai primi test di confronto tra HarmonyOS e Android, il nuovo sistema si dimostra di per sé molto fluido e non dissimile dalla controparte con EMUI. Quello che ha piacevolmente sorpreso i tester è la comunicazione tra i vari dispositivi dotati dello stesso software, definendola piuttosto potente. Questo sarebbe grazie al lavoro svolto su più piattaforme di terze parti, rendendolo quindi facilmente integrabile.

Se andiamo però a vedere il comparto hardware, notiamo che la memoria ne giova in maniera evidente. Infatti, pare che la RAM ne guadagni oltre 500 MB, mentre lo spazio di archiviazione addirittura 6 GB, sinonimo che la frammentazione di quest'ultima è gestita sicuramente meglio. Questo, in termini di utilizzo, porterà ad un maggiore fluidità generale.

Insomma, pare proprio che HarmonyOS sia un sistema molto più interessante di quello che ci si aspettava. Chiaro che bisogna vederne sempre l'effettiva fruibilità occidentale, ma per la Cina Huawei ha ora un valido alleato che mira di portare a oltre 300 milioni di dispositivi entro fine 2021.

Le prime applicazioni HarmonyOS sono più leggere e senza pubblicità | Aggiornamento 05/06

Dopo essere stato presentato ufficialmente per i dispositivi Consumer lo scorso 2 giugno 2021, è tempo ora di conoscere HarmonyOS anche per i tasselli che compongono il suo sistema: le applicazioni. E non a caso, una delle prime testate è il social network per eccellenza in Cina, Weibo, la cui app pesa solo 9.1 MB, in confronto ai circa 100 MB necessari rispetto alla controparte per Android.

Un'altra cosa molto interessante è senza dubbio l'assenza di pubblicità dentro le applicazioni, così da alleggerirle in maniera significativa. Le app dedicate ad HarmonyOS riportano in basso a destra il logo del sistema operativo, per essere riconoscibili da quelle Android.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu