Huawei, dopo l'avvento dei fortunati MateBook, ha lanciato anche una linea PC home e office. Tra le componenti, troviamo il monitor PC Huawei Display, dalle specifiche molto interessanti e che ora è possibile acquistare con un codice sconto al prezzo minimo storico, che vi spieghiamo come ottenere.

Huawei Display: come ottenere il prezzo minimo storico con codice sconto sul monitor PC

Prima di conoscere come ottenere il monitor in sconto, conosciamo meglio Huawei Display. Si tratta di uno schermo molto semplice e che sta bene sia in casa che in ufficio, con particolari molto minimali ma dalle specifiche molto efficienti. Partendo dal pannello IPS da 23.8″ Full HD con tecnologia FullView ottenuta grazie a cornici ridottissime, ma soprattutto con possibilità di reclinarlo fino a 22°. Inoltre, se si vuole utilizzarlo a parete, offre anche degli ingressi per il montaggio VESA.

A proposito di ingressi, abbiamo una porta VGA, una porta HDMI ed un ingresso CC per l'alimentazione. Passando alle caratteristiche, abbiamo un ottimo tempo di risposta di 5 ms, ma anche filtri anti-luce blu certificati TUV Rheinland, oltre ad una gamma di colori NTSC del 72% ed una totale assenza di sfarfallio.

Trovate il monitor PC Huawei Display quindi al prezzo minimo storico di 79€, ottenibile grazie al codice sconto che trovate qui in basso da applicare sullo store ufficiale Huawei. Nel caso però, voleste una bella combinazione PC con il desktop MateStation S, monitor e tastiera a soli 509.9€, potete acquistarlo a questo link lasciando un deposito di 10€ e poi pagandolo in offerta lampo con sconto di 90€ al prezzo precedentemente indicato, per un'esperienza Huawei completa.

