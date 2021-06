I Prime Day di Amazon si avvicinano e per l'occasione vi segnaliamo due offerte da non perdere dedicate ad Honor Watch GS Pro e MagicWatch 2, indossabili che non mancheranno di soddisfare anche i più esigenti sia in fatto di stile che di funzionalità: andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa.

Honor Watch GS Pro e MagicWatch 2: sconti imperdibili per i Prime Day

Il modello Honor Watch GS Pro è lo smartwatch dedicato agli amanti delle avventure (sia urbane che in mezzo alla natura): si tratta infatti di un dispositivo rugged, con certificazione MIL-STD-810G, dotato di un display AMOLED da 1.39″, impermeabilità fino a 5 ATM, GPS/Glonass, oltre 100 modalità di allenamento e fino a 25 giorni di autonomia. Ovviamente non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, insieme a quello del sonno, dello stress e dei valori di SpO2. Volete saperne di più? Allora qui trovate la nostra recensione!

Anche Honor MagicWatch 2 è in sconto su Amazon in occasione dei Prime Day: in questo si tratta di uno smartwatch dal look più classico, con un ampio pannello AMOLED da 1.39″, tante modalità di allenamento, impermeabilità e funzioni legate alla salute. Non manca il GPS integrato: insomma la differenza tra i due indossabili sta tutta nel gusto personale dato che entrambi sono senza rinunce (il monitoraggio SpO2 è arrivato con un aggiornamento successivo al debutto). Anche in questo caso la nostra recensione potrà tornarvi utile.

Per quanto riguarda Honor Watch GS Pro, il dispositivo sarà disponibile in sconto a 139€ nella sola giornata del 21 giugno. Il modello MagicWatch 2 (nella colorazione Brown) scenderà invece a 119€. Date sempre un'occhiata sotto il prezzo, nella pagina dedicata al prodotto: potrebbe comparire un Coupon a cui mettere la spunta (in questo caso, sarà applicato direttamente al checkout). Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Honor (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu