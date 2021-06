È sempre ora di Honor MagicWatch 2 in offerta per i Prime Day

Possedere oggi uno smartwatch sta diventando un'abitudine molto frequente, con gli utenti che si vedono semplificate le azioni giornaliere grazie a questi wearable. Ma se cercate un prodotto ben rodato e di sicura efficienza, potete valutare Honor MagicWatch 2 da 46 mm, in offerta per i Prime Day ad un ottimo prezzo.

Honor MagicWatch 2: ecco come ottenere lo smartwatch in offerta ai Prime Day

Prima di procedere a spiegarvi come ottenere lo smartwatch di Honor in offerta, ripassiamo le varie specifiche del dispositivo. Si parte da un display circolare da 1.39″ AMOLED, chiuso in una cassa da 46 mm. Al suo interno è integrato l'efficiente chipset Kirin A1, di fattura Huawei, che permette di far funzionare il wearable in maniera concreta. Presenti poi Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS ed uno storage interno.

Inoltre, non manca la solita sensoristica per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il sonno, la respirazione e le tante attività sportive, come il nuovo in quanto anche impermeabile. Il tutto è ovviamente gestibile dall'applicazione Huawei Healt, molto completa e dettagliata.

Trovate quindi Honor MagicWatch 2 in offerta da lunedì 21 giugno 2021 fino al 22 giugno 2021 su Amazon, quindi tutto il periodo dei Prime Day, all'ottimo prezzo di 114.9€, che resta un ottimo prezzo per uno smartwatch tanto completo e concreto. Se avete ancora dubbi, potete consultare la nostra recensione testuale. Trovate il link all'acquisto qui sotto.

