Honor MagicBook X 14 e 15 ufficiali | Ora anche Global

Una delle certezze di Honor nell'ultimo anno è stata la qualità dei suoi laptop. I MagicBook infatti sono stati tra i notebook più apprezzati sul mercato per il loro rapporto qualità/prezzo. E per questo, Honor ha lanciato MagicBook X, nelle versioni 14″ e 15″, un nuovo modello di laptop con specifiche tecniche e design di ottimo livello, al fine di ampliare il suo successo, specie per il prezzo invitante.

Aggiornamento 16/06: MagicBook X esce dalla Cina e approda sul mercato Global, con tanto di prezzo. Trovate tutto a fine articolo.

Honor MagicBook X 14 e 15: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dopo tanti rumor e brevetti, i nuovi Honor MagicBook X si presentano nelle peculiarità che avevano definito le prime notizie arrivate: cioè un design sottile e sopratutto leggero, visto che il modello da 14″ pesa solo 1.38 kg e quello da 15″ ne pesa 1.56 kg, mentre lo spessore di entrambi si assesta sui 15.9 mm. Passando al display, entrambi si avvalgono di un pannello IPS con risoluzione Full HD, certificato TUV Rheinland, precisamente da 14.1″ e 15.6″, con cornici ridotte ad appena 4.8 mm.

Passando al sotto scocca, abbiamo una CPU Intel Core i3/i5 di decima generazione, una GPU Intel UHD Graphics, oltre a memorie RAM da 8/16 GB DDR4 2.666 MHz e 256/512 GB SSD. Per la batteria, abbiamo un modulo da 56 Wh, che supporta la ricarica da 65W. Non mancano Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, connessione Magic Link, webcam 720p. Presente Windows 10 Home.

Honor MagicBook X 14 e 15 – Prezzo e disponibilità

Honor MagicBook X 14 e 15 non si distinguono solo per il design sottile e leggero, ma anche per un prezzo che definiremmo “piuma”. Infatti, si parte dalla configurazione 14/i3/8/256 GB con un prezzo di circa 384€ (2.999 yuan), 15/i3/8/256 GB a circa 397€, 15/i5/8/512 GB a 461€ circa (3.599 yuan) e 14/i5/16/512 GB a circa 512€ (3.999 yuan).

MagicBook X Global – Prezzo

Dopo poco più di un mese dall'uscita cinese, il nuovo laptop di Honor è approda anche nel mercato Global in tutte le sue configurazioni. E infatti in Russia, la versione MagicBook X 14 i3 parte da circa 526€ (45.990 rubli), mentre la configurazione X 15 i3 ha un prezzo di circa 555€ (48.490 rubli) e la configurazione X 15 i5 ha un prezzo di circa 629€ (54.990 rubli). Prezzi tutto sommato onesti per il mercato internazionale, che fanno ben sperare nell'approdo in Italia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu