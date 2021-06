Sin dal suo distaccamento ufficiale da Huawei, si vocifera della collaborazione fra Honor e Qualcomm. Non dovendo più subire la scure del ban statunitense, l'ex sub-brand può camminare sulle sue gambe e fare accordi commerciali con qualsiasi entità. E non potendo più fare affidamento sulla divisione HiSilicon per la forniture di chipset, sarà essenziale stringere accordi con i vari chipmaker di riferimento. Uno di questi è MediaTek, con cui l'azienda ha già collaborato per la realizzazione di un Honor V40 con Dimensity 1000+.

Aggiornamento 15/06: si torna a parlare in maniera importante sul prossimo Honor Magic, stavolta in relazione a chipset e data di uscita. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Honor Magic 2021: tutto ciò che sappiamo

La serie Magic di Honor torna con Snapdragon 888

Se prima erano soltanto indiscrezioni, Qualcomm ha poi confermato pubblicamente di star lavorando per trovare un accordo con Honor. Per il momento non si sa ancora nulla di preciso, ma subito la mente è andata al suo possibile utilizzo dello Snapdragon 888. C'è anche da dire che i problemi di scarsità dei SoC potrebbero far desistere da questa ipotesi, ma dalla Cina continuano ad arrivare notizie in tal senso. Anche il leaker Teme, sempre molto informato sul tema Huawei/Honor, avrebbe confermato che Honor farà utilizzo sia dei servizi Google che dello Snap 888.

Inizialmente si era ipotizzato che da questa nuova partnership sarebbe potuta saltar fuori una nuova versione di Honor V40 per i mercati Global, quindi con Snapdragon 888. Anche perché ad oggi questo top di gamma continua a latitare, nonostante siano già passati due mesi dal suo lancio ufficiale. In realtà, la storia potrebbe essere diversa, visto che nuovi rumors parlano di un nuovo flagship con Snapdragon 888 per il mese di luglio. Le fonti dalla Cina sembrano indicare questo modello come facente parte della serie Honor Magic. Una famiglia di top di gamma che è orfana di un nuovo esponente dal 2019, anno di lancio dell'ultimo Honor Magic 2.

Honor Magic: specifiche top e design “iconico”

Dopo le prime notizie riportate in merito all'esistenza di un Honor top gamma dopo V40, stavolta il leaker RODENT950 ha riportato che Honor Magic 3 non sarà dotato solo dello Snapdragon 888, ma anche di un display forato con selfie camera punch-hole, ma anche un design ispirato proprio dalla line up Magic. Quanto invece alla data di uscita, Teme si pronuncia indicando luglio 2021 come periodo indicativo, quindi in estate scopriremo se verrà presentato con gli altri smartphone top gamma pre-annunciati in un altro leak, compreso il pieghevole Honor Magic X.

Magic 3

SD888

Classic magic design

Single hole

Coming in July 2021 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 17, 2021

Honor Magic punta a superare i top Huawei

Prosegue la campagna fatta di rumors e teaser verso il lancio dell'attesa serie Honor Magic, oggi importante più che mai. Da quando Honor si è slegata da Huawei e non deve più sottostare alle imposizioni del ban USA, si respira aria di sfida fra le due. Da una parte una Huawei che sta battendo in ritirata, al punto tale che la serie P50 potrebbe non uscire dalla Cina. Dall'altra una Honor che adesso può tornare ai vecchi fasti, dopo due anni in cui l'azienda è praticamente scomparsa dai radar in occidente. C'è da dire che sono passati già due mesi dal lancio di Honor V40 e di una sua versione Global ci sono ancora poche tracce.

In vista di possibili risvolti, il CEO Honor ha preso la palla al balzo per ribadire la posizione di vantaggio rispetto alla ex casa madre. Secondo le sue affermazione, la famiglia Honor Magic supererà le serie Huawei P e Mate. Un traguardo non impossibile ma comunque ambizioso: in occidente le due serie targate Huawei sono molto celebri e soprattutto ben accolte dal pubblico. Lo stesso non si può dire per la serie Honor Magic, più giovane ma soprattutto molto meno diffusa dei top di gamma di Huawei.

Certo è che Huawei faticherà a inserire nel mercato occidentale i suoi prossimi top di gamma. Al contrario, la collaborazione con Qualcomm dovrebbe permettere ad Honor di riconquistare qualche fetta di mercato, ma non sarà facile. Ricordiamo che per questi brand è molto importante stabilirsi nella fascia mid-range, quella più profittevole. E ad oggi gli ultimi smartphone di fascia media in Europa di Honor sono gli ormai passati 9X e 9X Pro.

Lo Snap 888 di Honor Magic 3 sarà “unico”

Ci sono intenzioni serie per il refresh della serie Honor Magic in arrivo nel 2021. Sappiamo già da tempo che Honor sta collaborando con Qualcomm per l'integrazione dello Snapdragon 888 sul prossimo top di gamma. Ma il leaker Teme va oltre, specificando che per l'occasione sarà adottato una variante personalizzata di questo SoC.

È molto difficile che SoC come quelli Qualcomm e MediaTek possano presentarsi in una veste differente da quella standard. Data la loro conformazione, è pressoché impossibile metterci le mani sopra. Stando alle affermazioni del leaker, per i nuovi Honor Magic sarà utilizzata una versione dello Snapdragon 888 ottimizzata in salsa HiSilicon. Non è ancora specificato cosa significhi ciò, ma Teme ci tiene a far sapere che sarà “il miglior Snap 888 in circolazione“.

Honor Magic = SD888 with Hisilicon fine tuning= best SD888 out there, see you in H2 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 3, 2021

Honor Magic sarà il vero top di gamma

Dopo aver scoperto che Honor 50 sarà il primo ad utilizzare il nuovo Snapdragon 778G, ci si è chiesti se ci sarà un effettivo top di gamma targato Honor. A confermarlo è stata la stessa azienda, così affermando:

“La serie Honor Magic, un prodotto di punta di prossima uscita con una qualità delle immagini superba, sfrutterà il chipset Qualcomm più premium per liberare le straordinarie capacità di elaborazione delle immagini“

Honor Magic con Snapdragon 888 Pro: ecco il possibile periodo di uscita | Aggiornamento 15/06

Si torna a parlare dopo qualche tempo di come sarà il prossimo flagship Honor. In attesa che venga presentata la gamma 50, da Digital Chat Station apprendiamo che la line up Magic potrebbe essere addirittura dotata dello Snapdragon 888 Pro, quindi una versione più potente dell'888 spesso vociferato come integrato nello smartphone. Non sappiamo se rappresenti il debutto del chipset, ma lo stesso dispositivo potrebbe arrivare a breve: infatti, sempre dal leak, si parla di una presentazione ad agosto 2021 e quindi non a luglio come si pensava inizialmente.

