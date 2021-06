Honor preannuncia prodotti smart di grande livello

Non solo smartphone, non solo auricolari. Honor è ripartita definitivamente e non intende fermarsi qui, puntano esplicitamente a quell'ecosistema che vuole completare con prodotti di ottimo livello, come già fatto con i suoi auricolari.

Honor: da luglio 2021 nuovi accessori e prodotti top per l'ecosistema

Come dichiarato dallo stesso CEO di Honor George Zhao, il brand è pronto ad espandere il suo catalogo con prodotti che riguardino tutti i settori smart. Per far questo, il brand ha ampliato il tuo team di ricerca e sviluppo, ma anche per quando riguarda la pianificazione del marketing e di come possano incidere nelle valutazione degli utentil Insomma, pare proprio non si voglia lasciare nulla al caso.

Tra l'altro, lo stesso Zhao ha indicato luglio 2021 come il mese in cui arriveranno i primi prodotti di grande spessore, ma cosa bisogna aspettarsi? Considerando che con gli smartphone dovremo aspettarci solo i nuovi X e i nuovi Magic (ma potrebbero arrivare dopo luglio), è facile ipotizzare soprattutto indossabili o prodotti smart home che facciano di Honor un brand ambizioso e senza timori di mercato.

Un mercato che l'ha premiata in maniera importante, visto che i profitti sono aumentati dal 3% ad addirittura il 9.5% che rende tutto più accessibile e non la pone troppo distante dall'obiettivo di arrivare al 16.5% del mercato, che darebbe una caratura importante ad un brand sempre votato ai più giovani ma che rispetto ad una Realme ad esempio, propone prodotti sicuramente più premium, sicuramente molto appetibili anche per l'Occidente.

