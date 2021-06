Honor ci crede: la competizione con Apple non è impossibile

Entusiasmo a mille per Honor dopo la presentazione della sua gamma Number. Infatti, il CEO del brand ha detto nella conferenza stampa che Honor non teme la concorrenza degli altri colossi e che anzi, punta davvero in alto, fino ad Apple.

Honor: in futuro prodotti mirati a competere con Apple

A parlare di questa particolare situazione è stato il CEO di Honor, George Zhao, che ha spiegato come il brand sarà in grado di imporsi nel mercato di fascia alta. Un mercato che ha visto, secondo sue parole, il calo drastico di Huawei ed una crescita molto importante di Apple ed è a quello a cui Honor punta. Infatti, secondo il dirigente, il compito del “nuovo” marchio è puntare ad eguagliare o addirittura superare il gigante di Cupertino.

Ma prima di arrivare a questo, bisogna sviluppare prodotti di fascia top perfezionati e tecnologie ben rodate, infatti dichiara: “Sebbene i flagship di molti nostri amici (i brand cines) siano dotati di Snapdragon 888, l'esperienza non è così positiva, quindi è davvero difficile fare un buon lavoro in queste condizioni“. Per questo, i nuovi Honor 50 sono dotati di chipset Snapdragon 778G pur integrando tecnologie da veri e propri top gamma, al fine di capire come poter entrare nel mercato top con prodotti come il prossimo Magic.

Insomma, facendo le dovute differenze, la strategia di Honor è già indirizzata per fare ottime cose in futuro, proprio grazie all'idea di parsimonia e studio attento per ottenere il massimo dal mercato, ma in quanto ci riuscirà?

