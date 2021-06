Honor Band 6 scende di prezzo su Amazon e diventa ancora più conveniente

Quest'anno l'azienda cinese ha deciso di giocare duro con l'ultima Honor Band 6, un dispositivo che si pone come via di mezzo tra una smartband ed uno smartwatch, perfetto per chi cerca un accessorio economico ma stiloso: ora diventa ancora più interessante grazie al Coupon Amazon, che fa scendere il prezzo a 39.9€ (con spedizione Prime).

Honor Band 6 in sconto su Amazon con Coupon: ecco come fare

Equipaggiata con un display AMOLED a colori da 1.47″, la nuova smartband del brand cinese si è subito distinta per il suo form factor. Più che una fitness tracker, il dispositivo ricorda un vero e proprio smartwatch compatto: perfetto per chi cerca una soluzione da indossare in qualsiasi momento. Insomma, Honor Band 6 ha deciso di cambiare le carte in tavola e si vede!

Volete saperne di più sulla nuova band di Honor? Allora date un'occhiata alla nostra recensione. Per quanto riguarda invece l'offerta su Amazon, Honor Band 6 scende di prezzo (39.9€) grazie al Coupon che trovate direttamente nella pagina del dispositivo e con spedizione Prime. Sotto il prezzo, mettete la spunta alla voce Coupon per applicare uno sconto di 10€: questo sarà visibile direttamente al checkout (e potrete verificarlo prima di procedere con l'ordine e con il pagamento). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

