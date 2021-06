Inizia a delinearsi la line-up 2021 di Honor: dopo il top di gamma V40 e i mid-range V40 Lite, Play 5 e Play 20, è in arrivo l'attesa famiglia Honor 50. Una serie di smartphone che dovrebbe dare ufficialmente via al nuovo corso in occidente, in seguito alla cessione da parte di Huawei. Proviamo fare chiarezza su quali saranno le specifiche, il design e soprattutto il periodo di uscita della nuova serie che dovrebbe comprendere in totale ben 3 modelli: il modello standard Honor 50, Honor 50 SE e Honor 50 Pro.

Aggiornamento 12/06: un leak fa piazza pulita sui segreti sulla serie Honor 50, svelandoci tutte le specifiche per tutti e tre i modelli previsti. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo, nei vari paragrafi dedicati.

Honor 50: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie

Design e display

Quest'anno avremo, anche per il mercato globale, il lancio di Honor 50: la compagnia salterà una generazione, passando dalla serie 30 a quella 50. Inizialmente si pensava che avremmo rivisti un Honor 50 Pro+, ma in realtà non ci sarà e al suo posto subentrerà il modello SE.

Passando al design, la grande novità sta nel fatto che avrà uno stile rinnovato, con un layout della fotocamera a doppio anello. Honor 50 avrà una fotocamera composta da due cerchi inseriti in un modulo a capsula, con uno stile molto simile a quello della gamma Huawei P50. Il cerchio superiore ospita il sensore principale, quello inferiore due moduli aggiuntivi; nel mezzo trova spazio il flash LED. Una nuova trovata estetica che sarà proposta in quattro colorazioni: Bright Black, Summer Amber, First Snow Crystal e Jade Blue.

HONOR 50 Pro High-Resolution Renders!



– Bright Black

– Summer Amber

– First Snow Crystal

– Jade Blue



Expected to launch with Qualcomm Snapdragon 778G Processor. #HONOR50 #HONOR50Pro #HONOR50Series pic.twitter.com/zPuFwmWROJ — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 10, 2021

E proprio l'anello del cerchio superiore, ma probabilmente tutta la “pillola” che includerà il modulo fotocamera, potrebbe ottenere una raffinata versione speciale. Infatti, l'anello realizzato nei bozzetti del telefono potrebbe essere griffato Cartier, quindi potrebbe essere realizzato in materiali di pregio, proseguendo una bella tradizione composta da modelli come Honor V20 Moschino oppure Honor 20 Pro sempre con Moschino.







Manca un lettore d'impronte, segno che frontalmente dovremmo avere un pannello AMOLED con sensore ID integrato. Nello specifico, Honor 50 avrebbe uno schermo da 6,57″ Full HD+ a 90 Hz, mentre il modello Pro uno schermo curvo da 6,72″ Quad HD+ a 120 Hz. Differente sarebbe il trattamento per Honor 50 SE, a bordo del quale ci sarebbe uno schermo LCD con sensore ID laterale, da 6,78″ Full HD+.

Per fare spazio alla selfie camera, tutti gli schermi sarebbero forati, con il modello Pro che sfoggerebbe una soluzione dual punch-hole. Non solo: questa variante Pro sarebbe dotata anche di certificazione IP68. In merito alle dimensioni: Honor 50 misurerebbe 159,96 x 73,76 x 7,78 mm e 175 g, il modello SE 164,73 x 75,63 x 8 mm e 191 g ed il Pro 163,46 x 74,66 x 8,05 mm e 187 g.

Hardware

La serie Honor 50, comprensiva del modello standard e Pro, vedrà la presenza dello Snapdragon 778G: sia Qualcomm che la compagnia cinese hanno svelato che saranno tra i primi ad adottare il nuovo chipset. Niente da fare per lo Snapdragon 888, a quanto pare rivolto alla sola serie Magic. A conferma di ciò c'è il presunto Honor 50 Pro, comparso sotto forma di RNA-AN00 nel database di Antutu. I primi benchmark mostrano un traguardo di 525.904 punti e confermano lo Snap 778G, accompagnato da almeno 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage UFS 2.x.

E sempre in merito al chipset, le voci di corridoio confermano che Honor 50 SE non avrebbe SoC Qualcomm, bensì il nuovo Dimensity 900 di MediaTek, entrando in competizione con OPPO Reno 6.

Per quanto riguarda la batteria, all'interno di Honor 50 troveremmo un'unità da 4.300 mAh, mentre sul modello SE e Pro una più modesta 4.000 mAh. Ma se sia Honor 50 che il modello SE avranno una comunque potente ricarica SuperCharge a 66W, con quello Pro si salirebbe fino a ben 100W con un apposito caricatore 20V 5A. Uno standard molto rapido e che permetterebbe allo smartphone di caricarsi dallo 0% al 100% in soli 25 minuti.

Software

Dopo tante chiacchiere e voci arriva la conferma direttamente da Honor: la serie 50 avrà dalla sua i servizi Google. Un utente ha posto la fatidica domanda e l'account di Honor Germania ha risposto di conseguenza, svelando il piccolo “segreto”. Lato software è scontata la presenza di Android 11, con la rinnovata interfaccia proprietaria Magic UI 4.2.

Fotocamera

Sulla base delle indiscrezioni estetiche, il comparto fotografico della famiglia Honor 50 dovrebbe presentarsi similare a quello di Huawei P50. Ma andando nello specifico dei sensori, vediamo quali saranno le tre differente configurazioni. Partiamo dal modello più economico, Honor 50 SE, il quale integrerebbe una tripla fotocamera da 100+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4, completa di sensore grandangolare e macro, con selfie camera da 16 MP.

Passiamo poi ad Honor 50, sulla cui sezione posteriore comparirebbe una quadrupla fotocamera da 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4, con l'aggiunta di un sensore per l'acquisizione di profondità. Migliora la selfie camera, che passa ad un sensore da 32 MP f/2.2. Infine, abbiamo Honor 50 Pro, il quale stranamente non avrebbe una configurazione particolarmente differente dal modello standard. La fotocamera posteriore rimarrebbe invariata, mentre cambierebbe la dual selfie camera da 32+12 MP.

Honor 50, 50 Pro e 50 SE – Prezzo e data di uscita

Dopo tante indiscrezioni che si sono susseguite in merito alla data di uscita della serie Honor 50, visti anche i continui ritardi della serie top dell'ex società madre, l'azienda ha scoperto le carte. Il debutto in Cina è previsto per il 16 giugno in occasione di un evento ufficiale che si terrà a Shanghai.

Non abbiamo ancora notizie in merito all'uscita internazionale ma è interessante notare che proprio in questo mese si terrà il MWC 2021, la fiera annuale della tecnologia in quel di Barcellona: una sede perfetta per il lancio del flagship Honor in Europa. Diciamo questo perché Honor ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel consorzio GSM Association. Questo ente – indovinate un po'? – è proprio quello che organizza il Mobile World Congress, un palcoscenico su cui spesso vengono presentati smartphone di punta.

