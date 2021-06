Questo potrebbe essere Honor 50 Lite

Manca ormai pochissimo al debutto della serie Honor 50 e sappiamo già quasi tutto (ovviamente sotto forma di indiscrezioni). Nonostante ciò sembra che i leaker siano ancora in grado di catturare l'attenzione: pare che un nuovo modello sia stato certificato dall'ente FCC e che potrebbe trattarsi di Honor 50 Lite, ennesima aggiunta alla famiglia.

Ci sarebbe anche Honor 50 Lite: ecco le prime indiscrezioni





Se avete bisogno di un ripasso, vi ricordiamo che la gamma 50 dovrebbe contare almeno tre modelli: una versione standard accompagnata da quella Pro e dalla variante SE. Quest'ultima dovrebbe adottare il Dimensity 900 mentre per i fratelli maggiori avremo lo Snapdragon 778G. Mentre ci chiediamo se sarà presente una versione Pro+, ecco che il presunto Honor 50 Lite viene certificato dall'FCC. Il dispositivo arriva con la sigla HJC-LX9 ed un design completamente diverso rispetto agli altri modelli della gamma.





Come si evince, lo smartphone adotta un display con notch a goccia ed una Quad Camera quadrata; la cover posteriore sembra realizzata con una trama elegante, che riflette la luce in modo efficace (anche se non nasconde la sua anima low budget). Osservando il design è facile notare parecchio somiglianza con Honor Play 5, fresco di lancio in patria. L'unica differenza sta nella colorazione inedita: che si tratti di un rebrand per determinati mercati?

Per quanto riguarda l'uscita, è probabile che il lancio non sia previsto il 15 giugno, insieme al resto della famiglia. Ovviamente resta da vedere quali saranno i dispositivi presentati durante l'evento, ma questo modello – parecchio basilare – sembra più una variante low budget da proporre solo in alcuni paesi in un secondo momento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu