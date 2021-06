Con l'arrivo dei prossimi Europei di calcio, ci apprestiamo a vivere il primo vero momento di aggregazione dopo molto tempo. Per questo eBay, ha lanciato la promozione dedicata proprio agli Europei con tanti prodotti di Elettronica, Casa & Giardino e Sport per un periodo di tempo limitato con anche un codice sconto del 10%, che vi spieghiamo come applicare.

eBay: come applicare il codice sconto della promozione per gli Europei

Cosa comprende quindi la promozione di eBay? Molto semplicemente, ci permette di acquistare prodotti nelle categorie Elettronica, Casa & Giardino e Sport con sconti molto importanti fino al 60%. Un esempio, se vi serve un prodotto di elettronica come uno smart TV, una console, ma anche uno smartphone, potete trovarli già scontati e potete utilizzare il codice sconto che vi indicheremo più sotto.

Se siete già forniti di elettronica ma volete dare un tocco estivo alla vostra casa o al vostro giardino, anche qui potete utilizzare il Coupon dedicato, con anche la possibilità di acquistare piccoli elettrodomestici o barbecue. Infine, se siete amanti dello Sport, eBay vi permette di attrezzarvi con il merchandising della Nazionale oppure vari dispositivi sportivi per tenervi in forma.

Ma qual è il codice sconto eBay per gli Europei e come lo si deve applicare? Tutto molto semplice! Il Coupon PITEURO2020 va inserito al checkout, ma in alcuni casi lo troverete già applicato e potrete ottenere un'ulteriore riduzione di prezzo del 10% ai prezzi già scontati sulle categorie indicate in precedenza. Per ogni informazione trovate tutti i dettagli a questo link.

