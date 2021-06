Dreame V9 torna in sconto in occasione dei saldi di AliExpress

Dopo le promo dedicate ai Prime Day, il brand cinese partner di Xiaomi torna alla carica anche in occasione dei saldi di metà anno di AliExpress (di cui qui trovate tutti i dettagli): l'aspirapolvere senza fili Dreame V9 torna in sconto ad un prezzo super economico, reso ancora più goloso dalla spedizione gratuita direttamente dall'Europa.

Dreame V9 scende di prezzo con questo Coupon per i saldi di metà anno di AliExpress

In termini di design e specifiche, parliamo di una soluzione minimale e performante, utile non solo per piccoli ambienti. L'aspirapolvere senza fili Dreame V9 offre un'autonomia fino a 60 minuti (in modalità Standard) ed integra un motore brushless Space 3.0 da 400W, 120 AW ed una potenza di aspirazione da 22.000 PA. Il tutto con un corpo di dimensioni contenute, del peso di 1.5 Kg. Il contenitore per lo sporco ha una capacità da 0.5 L. Ovviamente non manca una sfilza di accessori in confezione, come la spazzola per i divani e quella per i materassi.

L'aspirapolvere wireless Dreame V9 scende di prezzo con codice sconto per i saldi di AliExpress e c'è anche la spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da riscattare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

