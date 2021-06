Dreame D9, T20 e V10 scendono di prezzo in occasione dei Prime Day

Le offerte dedicate ai Prime Day di Amazon continuano e sempre più brand si aggiungono alla lista: a questo giro tocca a Dreame, storico partner di Xiaomi, con ben tre aspirapolvere wireless proposti in sconto, in esclusiva per gli utenti Prime della celebre piattaforma di e-commerce. Stiamo parlando di Dreame D9, T20 e V10, dispositivi di tutto rispetto che non mancheranno di accontentare sia i più esigenti, che gli utenti in cerca di soluzioni più basilari.

Dreame D9, T20 e V10: tutte le offerte dedicate ai Prime Day di Amazon

Il robot aspirapolvere Dreame D9 è una soluzione 2 in 1 con tanto di funzione lavapavimenti, con un contenitore per l'acqua da 270 ml ed una copertura fino a 200 m2. Completano il quadro una potenza di aspirazione di 3.000 PA, una batteria da 5.200 mAh e il supporto all'algoritmo SLAM per la mappatura intelligente degli ambienti. E ovviamente, immancabile il supporto ad Alexa. Volete saperne di più? Date uno sguardo alla nostra recensione!





Abbiamo poi l'aspirapolvere senza fili Dreame T20, modello leggero e potente, da 25.000 PA grazie al motore Space 4.0 da 125.000 giri al minuto. Presente all'appello un pratico display LCD a colori per visualizzare stato ed autonomia; non mancano poi vari accessori direttamente in confezione. Qui trovate la nostra recensione.

Oltre ai due modelli di cui sopra vi segnaliamo che anche l'aspirapolvere Dreame V10 è in sconto ma stavolta la promo è su AliExpress: il dispositivo scende di prezzo con codice sconto, tramite il link che trovate in basso. Si tratta di una soluzione economica (qui trovate la nostra recensione) con una potenza di aspirazione di 22.000 PA, autonomia fino a 60 minuti (in modalità standard), sistema con filtro HEPA, contenitore da 0.6 e vari accessori in confezione.

