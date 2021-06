La serie top della casa di Lei Jun è composta non solo da modelli di alto profilo, ma anche da un interessante dispositivo di fascia media rilasciato sia in versione 4G che 5G. Stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite e se siete interessati dal piccolo della serie, ecco dove comprare il nuovo mid-range in Italia (con un occhio di riguardo per sconti e coupon).

Aggiornamento 22/06: Mi 11 Lite scende ad un prezzo davvero niente male su Amazon, in occasione dei Prime Day. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata allo store.

Xiaomi Mi 11 Lite disponibile in Italia: dove comprare il “piccolo” della serie

Per scoprire tutti i dettagli in merito allo smartphone, qui trovate l'articolo dedicato. Se preferite un ripasso veloce, Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone interessante e completo, dotato di un display AMOLED a 10 bit da 6.5″ Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Lo smartphone arriva in una miriade di colorazioni, alcune per la versione 4G ed altre per quella 5G. Oltre ai colori l'altra grande differenza tra le varianti riguarda il chipset, ossia lo Snapdragon 732G ed il 780G. Altra differenza riguarda la selfie camera, da 16 MP per il 4G e da 20 MP per il fratellone. Entrambi sono dotati di una tripla camera da 64 + 8 + 5 MP. Ora che abbiamo fatto un bel ripasso scopriamo dove comprare Xiaomi Mi 11 Lite in Italia, con varie opzioni tra sconti e coupon.

N.B. – al momento è disponibile la sola versione 4G. Non appena ci saranno novità per il modello 5G aggiorneremo questo articolo con i link all'acquisto.

Amazon

Banggood

