Dove comprare le Xiaomi FlipBuds Pro

Nelle scorse settimane la casa di Lei Jun ha presentato le nuovissime FlipBuds Pro, cuffie in-ear che puntano ad offrire un'esperienza top e con cancellazione attiva del rumore. Se siete curiosi di saperne di più date un'occhiata qui, mentre per sapere dove comprare le cuffie TWS Xiaomi FlipBuds Pro… continuate a leggere!

Xiaomi FlipBuds Pro: dove comprare le nuove cuffie TWS

Caratterizzate da un look ispirato ma sempre gradevole, le nuove cuffie TWS si presentano come la soluzione perfetta per chi vuole qualcosa di più, ma restando comunque nell'ecosistema della compagnia di Lei Jun. Non manca la riduzione del rumore ANC fino a 40 dB, un chip Qualcomm QCC5151 e il supporto aptX Adaptive, AAC e SBC. Ricordiamo che oltre alla ricarica cablata tramite ingresso Type-C è presente anche il supporto alla ricarica wireless. Di seguito trovate tutte le varie opzioni su dove comprare le nuove Xiaomi FlipBuds Pro!

Prima di lasciarvi, ricordiamo – per chi cerca un prodotto con ANC ma più economico – che sono disponibili anche le Redmi AirDots 3 Pro, sempre con ricarica wireless e ANC fino a 35 dB.

Banggood

AliExpress

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 2€) e pagamento sicuro tramite PayPal.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alle nuove cuffie.

