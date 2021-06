La compagnia cinese continua a sfornare accessori e anche questa volta vince a man bassa con un prodotto utile, economico e dal design piacevole: si tratta della nuova custodia per notebook di Xiaomi, una cover in sughero che non mancherà di farsi apprezzare dagli utenti più green.

La custodia per notebook di Xiaomi è la cover perfetta per l'ambiente

La nuova cover per notebook di Xiaomi è realizzata in sughero, materiale completamente riciclabile e naturale, perfetto per tutti gli utenti che mirano verso accessori e prodotti improntati al rispetto per l'ambiente. Si tratta di una soluzione da 380 x 268 x 3 mm, dedicata a terminali fino a 15″. Come riportato dalla stessa compagnia, la cover è perfetta per ospitare Redmi Book Pro 15 (quindi è lecito immaginare che sia in grado di accogliere laptop fino a 15.6″). Leggera e resistente, la nuova custodia per notebook realizzata da Xiaomi è anche impermeabile e può essere utilizzata senza alcun problema come un tappetino per il mouse.





Se siete interessati alla custodia per notebook di Xiaomi (utile anche per i tablet, se preferite), vi segnaliamo che il prodotto – lanciato in patria – è già disponibile all'acquisto anche su AliExpress, tramite il link qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

