Come installare Dolby Atmos sugli smartphone Xiaomi | Download

Specialmente con l'aggiornamento alla MIUI 12.5, gli smartphone Xiaomi hanno iniziato a godere dei benefici del supporto Dolby Atmos. Ideata nei laboratori Dolby negli scorsi anni, offre agli ascoltatori la simulazione di un contesto di audio tridimensionale. In origine, Dolby Atmos è stato ideato con in mente impianti sonori composti da molteplici fonti sonori, necessarie per ricreare un effetto 3D efficace. Con il tempo, poi, il suo supporto si è esteso anche ai dispositivi mobile, non potendo vantare lo stesso livello di immersione ma comunque con migliorie nella percezione uditiva.

In primis per il rendering binaurale con le cuffie, creando un suono surround che fornisca una certa direzionalità degli oggetti. Ciò è possibile grazie a quello che viene definito “object-based audio”: affinché venga ricreato l'effetto tipico del formato Dolby Atmos, è necessario che gli oggetti registrati abbiano un posizionamento specifico nella scena sonora. Soltanto in questo modo si presenta la suddetta tridimensionalità. Detto questo, non tutti gli smartphone Xiaomi sono supportati dallo standard Dolby Atmos, specialmente quelli meno costosi. Ma oggi sono qua per spiegarvi come averlo comunque.

Il tuo smartphone Xiaomi non supporta nativamente Dolby Atmos? Ecco come installarlo

Pre-requisiti

Premetto che per eseguire le procedure che sto per illustrarvi è necessario che abbiate lo smartphone Xiaomi moddato. In caso contrario non potete proseguire, perciò valutate se ne possa valere la pena. Nel caso non l'aveste già fatto e voleste farlo, vi invito a consultare le mie guide per lo sblocco del bootloader, l'installazione della custom recovery TWRP e l'ottenimento dei permessi di root con Magisk. Altro pre-requisito è che il vostro Xiaomi sia dotato almeno di Android 10, se non del più recente Android 11. Detto questo, partiamo con la guida all'installazione di Dolby Atmos relativa agli smartphone Xiaomi:

A questo punto, se tutto è andato correttamente, sul vostro smartphone troverete installata l'app Dolby Atmos. Aprendola, avrete accesso alle varie configurazioni sonore per gestire l'audio tridimensionale, di cui potrete fruire sia in cuffia che (in maniera meno incisiva) dagli speaker del telefono.

