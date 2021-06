Come disattivare i gruppi di schede su Google Chrome

Se anche voi utilizzate su smartphone l'app Google Chrome, probabilmente avrete notato l'introduzione dei gruppi di schede. Google ha deciso di adottare una nuova forma di visualizzazione per le tab, una novità che però non ha incontrato il favore di molti. Anche perché gli sviluppatori hanno introdotto questa funzione lato server, perciò gli utenti si sono ritrovati impossibilitati nel poterla disattivare. Questo cambiamento fa parte degli ultimi aggiornamenti di Chrome, i quali mirano a migliorare le prestazioni rendendo l'app meno pesante.

Anche a voi non piacciono i gruppi di schede di Google Chrome? Ecco come eliminarli

Il motivo dell'introduzione dei gruppi di schede in Google Chrome è proprio dettato da questo tipo di ottimizzazione. Con l'avvento dell'ultima versione di Chrome 91, per esempio, l'app può liberare memoria RAM e impattare meno sulla CPU proprio con questo tipo di visualizzazione. Ma come me, tanti altri non hanno gradito questo nuovo tipo di visualizzazione, spesso più confusionario rispetto a quella tradizionale a schede verticali. Vi anticipo già, però, che sembra che la disposizione a tab verticali non sia più disponibile, ma è comunque possibile rimuovere i gruppi. Qua sotto vedete il risultato: i gruppi vengono rimossi e le schede vengono visualizzati singolarmente, per quanto in griglia anziché in verticale.

Prima…

… dopo

Se anche voi preferiste una visualizzazione a griglia anziché a gruppi, ecco cosa dovete fare:

Apri Google Chrome

Digita nella barra di ricerca “chrome://flags“

Nella barra “Search flags” digita i seguenti comandi: “Tab Grid Layout“, seleziona “Disabled” e clicca in basso su “Relaunch“ “Tab Groups Continuation” e seleziona “Disabled” e clicca in basso su “Relaunch“ “Temporarily unexpire M89 flags” e seleziona “Disabled” e clicca in basso su “Relaunch“ “Temporarily unexpire M90 flags” e seleziona “Disabled” e clicca in basso su “Relaunch“ “Tab Groups UI Improvements” e seleziona “Disabled” e clicca in basso su “Relaunch“



In questo modo, dovreste veder rimossi i gruppi in favore di una visualizzazione a schede singole in Google Chrome. In caso negativo, prova a cancellare i dati e la cache dell'app. Se nemmeno così dovreste riuscirci, allora potrebbe significare che Google sta forzando lato server questa novità. In tal caso, vedremo se compariranno altri metodi per farne a meno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu