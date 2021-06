XQIAO OVICX Q2S al nuovo minimo da Italia ma solo per pochissimi!

Nell'ultimo biennio c'è stata l'esplosione del fitness fatto in casa ma soprattutto intelligente. E questo coinvolge i tapis roulant smart, che grazie ad alcuni partner di Xiaomi hanno preso decisamente il volo, come l'XQIAO OVICX Q2S, che torna in offerta al nuovo minimo storico su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Italia.

XQIAO OVICX Q2S: il tapis roulant smart è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Guardando al design, ovviamente riprende quelli che sono i prodotti della stessa categoria, ma si distingue per un'anima più sportiva e decisa, con colori metallizzati. Le sue caratteristiche però fanno sì che l'OVICX Q2S sia un prodotto di tutto rispetto. Partendo dalla velocità massima fino a 10 km/h, ma anche un'ampia pedana da 43 x 110 cm antiscivolo, oltre ad un sistema di protezione Silkworm Shock. La velocità è regolabile in automatico, in base alla modalità di allenamento richiesta.

Inoltre, ci sono due modi per monitorare tutta l'attività svolta con lo Xiaomi XQIAO OVICX Q2S: uno con display LED, l'altro tramite l'app dedicata Fitshow. La capienza massima del tapis roulant è di 100 kg, che per essere ultra-sottile è davvero ottima. Inoltre, proprio la sua compattezza permette di riporlo senza stress ed anche in verticale non occupando spazio.

Trovate il tapis roulant smart XQIAO OVICX Q2S, del gruppo Xiaomi YouPin, in offerta al minimo storico su Geekbuying al prezzo di 349.9€, grazie al codice sconto esclusivo ed una comodissima spedizione da Italia gratis. Dovrete però affrettarvi in quanto i posti per il codice sconto sono davvero limitatissimi e potreste non giovare dell'offerta!

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

