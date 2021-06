Ormai abbiamo fatto l'abitudine ad avere in casa prodotti per che siano automatici ed intelligenti. Specie i robot aspirapolvere lavapavimenti, dispositivi utilissimi per un aiuto con le pulizie di casa: tra questi troviamo Xiaomi VIOMI S9, soluzione super versatile attualmente in offerta su Banggood con codice sconto e con spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi VIOMI S9: nuovo ribasso per il robot aspirapolvere lavapavimenti con dock di svuotamento

Molto elegante sia nel design che nella base di ricarica, si distingue per il colore bianco contornato da contorni oro champagne. Ma oltre all'aspetto, il robot aspirapolvere VIOMI S9 del gruppo Xiaomi ha caratteristiche di tutto rispetto. Infatti, ha una potenza di aspirazione da 2700 Pa, un motore da 950W ed una batteria da 5200 mAh, che permette una pulizia lunga 3 ore e mezzo.

Essendo anche un robot lavapavimenti, il VIOMI S9 ha il vantaggio di avere un panno per il lavaggio rimovibile, così da utilizzarne sempre uno pulito. Inoltre, è dotato di 3 modalità di pulizia: aspirazione, lavaggio e misto. La tanica per l'acqua è da 250 ml. Infine, è possibile regolare il vacuum cleaner in base ai vari sensori, con orario, multi-piano e per varie stanze, oltre che movimenti specifici tramite l'applicazione Mi Home / Xiaomi Home. Presente anche l'importante sistema di Auto-Dumping 2.0.

Trovate quindi il robot aspirapolvere lavapavimenti Viomi S9 in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu