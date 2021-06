Xiaomi Shunzao Z11 Pro è l’aspirapolvere wireless ultrapotente, ma dal prezzo super

Direttamente da Xiaomi YouPin arriva Shunzao Z11 Pro, un aspirapolvere wireless potente ed economico, spesso disponibile in offerta con codice sconto. Se a questo aggiungiamo anche la spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggood, allora la scelta è quasi obbligata!

L'aspirapolvere senza fili Xiaomi Shunzao Z11 Pro è in sconto su Banggood

Torna in offerta, con coupon dedicato, la Xiaomi Shunzao Z11 Pro. Si tratta di un aspirapolvere senza fili che vanta una potenza d'aspirazione elevata di circa 26000 Pa, con un corpo interamente in ABS per incrementare la resistenza e ridurre il peso del prodotto. A differenza della versione standard, a questo giro la casa cinese ha migliorato la resa del rullo e delle setole, rendendo ancora più semplice ed immediata la pulizia. La batteria è un'unità da 2.500 mAh in grado di offrire fino a 60 minuti di autonomia.

Per acquistare la Shunzao Z11 Pro in offerta non dovrete far altro che applicare il codice sconto dedicato (lo trovate in basso) e selezionare la spedizione EU Priority Line (quindi direttamente dai magazzini europei dello store). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

