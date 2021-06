Il nuovo aspirapolvere per divani, materassi, cuscini e superfici Xiaomi Mijia MJCMY01DY è l'accessorio perfetto per una pulizia profonda e completa: inoltre si tratta di un prodotto in offerta lampo dall'Europa, un dettaglio che lo rende ancor più interessante!

Xiaomi Mijia MJCMY01DY è l'aspirapolvere per divani e superfici con sterilizzazione UV

Se pensate che si tratti di un dispositivo poco potente vi sbagliate: il dispositivo offre una potenza di aspirazione da 12.000 PA, grazie al motore da 2.300 giri al minuto. Insomma, si tratta di una soluzione realizzata appositamente per pulire in profondità i tessuti, in modo da neutralizzare polvere e acari. Grazie alla luce UV l'aspirapolvere funge anche da sterilizzatore, offrendo una pulizia completa al 100%. Ciliegina sulla torta, il dispositivo è anche in grado di rilasciare aria calda, in modo da eliminare l'umidità da divani, materassi e cuscini in un lampo.





Il “mini” aspirapolvere per divani e superfici Xiaomi Mijia MJCMY01DY è disponibile all'acquisto su Banggood, in offerta lampo e con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Inoltre, acquistando il dispositivo riceverete in regalo anche uno speaker Bluetooth di BlitzWolf (questo, per l'esattezza). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu