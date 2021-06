Codice sconto Teclast F7 Plus 3

Il produttore cinese è tornato alla carica con un ennesimo notebook low budget, una soluzione per tutte le tasche utile sia per il lavoro in mobilità che per lo studio: si tratta di Teclast F7 Plus 3, terminale leggero ed economico, già in offerta con codice sconto (e spedizione dall'Europa).

Teclast F7 Plus 3: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

Design e display

In termini di design troviamo nuovamente un corpo ultra-sottile, con un ampio pannello IPS da 14″ con risoluzione Full HD. Si tratta di una soluzione leggera, con bordi arrotondati, un touch pad comodo ed una tastiera completa: insomma, sia per lo studio che per il lavoro Teclast F7 Plus 3 non fa una piega. Il corpo è realizzato in metallo ed ha un peso di 1.3 Kg.

Specifiche

A muovere il terminale troviamo un processore Intel Gemini Lake Refresh di 8th Gen (N4120), con una frequenza fino a 2.6 GHz, grafica Intel UHD 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e storage SSD da 256 GB. La memoria è espandibile tramite microSD, mentre l'immagine in alto mostra le varie porte disponibili lungo i bordi del dispositivo. Completano il pacchetto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, Windows 10 e una batteria da 45Wh.

Teclast F7 Plus 3: prezzo, disponibilità e codice sconto





Il nuovo notebook low budget Teclast F3 Plus 3 è stato appena lanciato dalla compagnia cinese ed è già in offerta grazie al codice sconto dedicato (con tanto di spedizione dai magazzini europei di AliExpress). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Teclast (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

