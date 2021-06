Il drone 4K SG106 vola in offerta con codice sconto

I droni sono spesso dentro il limbo tra professionisti e amatori. Per questo, un drone quadricottero 4K come il modello SG106 può soddisfare le esigenze dei meno esperti, soprattutto con l'offerta con codice sconto su GearBest.

SG106: il drone quadricottero 4K in offerta con codice sconto su GearBest

Molto compatto e sottile, il drone SG106 si avvale di queste caratteristiche per farsi preferire ad altri modelli dello stesso tipo più pesanti e difficili da controllare. Questo, in ogni caso, comporta anche il fatto di avere una batteria da 1.600 mAh, che garantisce un onesto volo da 22 minuti circa. Passando al lato camera, abbiamo una fotocamera in 4K a 25 fps per le foto e Full HD+ in video.

Quanto alle funzioni, sono presenti le gesture per gli scatti e per la registrazione, ma anche per il movimento del drone stesso, un flusso ottico ottimizzato, il rilevatore di soggetto per foto in modalità ritratto e ovviamente la gestione completa del drone dallo smartphone con l'applicazione dedicata da utilizzare nel controller.

Trovate il drone quadricottero 4K SG106 in offerta con codice sconto al prezzo di 45.3€ su GearBest, per cui è presente la Spedizione Prioritaria gratis ed il pagamento PayPal, il che lo rende un prodotto davvero appetibile per utenti senza pretese.

N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

