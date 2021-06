Se state valutando l'acquisto di un mini aspirapolvere per rendere le vostre pulizie ancora più complete, allora Roidmi M8 Mini potrebbe fare al caso vostro, specialmente se in offerta con codice sconto (e spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggood).

Codice sconto Roidmi M8: il mini aspirapolvere scende di prezzo dall'Europa

Si tratta di una soluzione del brand partner di Xiaomi e già solo per questo possiamo dormire sonni tranquilli, dato sappiamo bene che l'ecosistema della casa di Lei Jun punta tutto sulla qualità. Per quanto riguarda le caratteristiche, M8 Mini è dotato di un motore brushless da 100.000 rpm, in grado di offrire una potenza di aspirazione di 18.000 PA. La batteria da 4.800 mAh garantisce fino a 40 minuti di utilizzo e ovviamente non mancano i soliti accessori in dotazione (con varie spazzole per tessuti).





Il mini aspirapolvere Roidmi M8 Mini scende di prezzo su Banggood grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

