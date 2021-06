Se siete indecisi tra un PC e un tablet, allora forse è il caso di prendere entrambi grazie ad un pratico 2 in 1: Teclast X6 Plus è la soluzione perfetta, economica e completa, ora in offerta lampo su Banggood ad un prezzo davvero niente male!

Codice sconto PC tablet Teclast X6 Plus: il 2 in 1 diventa per tutti grazie a quest'offerta lampo

Pratico e leggero, il PC tablet Teclast X6 Plus è dotato di un corpo in metallo dello spessore di 8.5 mm e con un peso di 860 grammi. Frontalmente troviamo un ampio display IPS da 12.6″ con risoluzione 3K (2880 x 1920 pixel), con una densità di 275 PPI ed il supporto agli stilo (con 1024 punti di pressione). Il cuore del 2 in 1 è un processore Intel N4100 con grafica integrata e Windows 10 lato software. Per le morie abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage SSD (espandibile tramite microSD).

La batteria è un'unità da 38 Wh mentre in termini di connettività abbiamo BT 4.2, Wi-Fi Dual Band, 1 porta Type-C, 2 USB 2.0, 1 ingresso micro HDMI e la porta da 3.5 mm per cuffie.

Al momento il PC tablet Teclast X6 Plus è disponibile in offerta lampo su Banggood, senza la necessità di inserire alcun codice sconto. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu