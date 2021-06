Voglia di OnePlus ma puntando al risparmio? Allora date un'occhiata alla nuova offerta dedicata a OnePlus 8T, disponibile attualmente ad un prezzo veramente imperdibile in tutte le configurazioni in versione Global grazie al codice sconto dedicato su Banggood.

Codice sconto OnePlus 8T Global: il top di gamma in offerta su Banggood

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, di recente la compagnia cinese ha OnePlus 8T qualche mese fa, un vero e proprio gioiellino capace di regalare non poche soddisfazioni. In basso trovate la nostra recensione (qui la testuale), in modo da poter avere le idee chiare su tutti gli aspetti del top di gamma.

Se siete interessati a mettere le mani sul OnePlus 8T versione Global, sia in configurazione 8/128 GB e sia 12/256 in offerta con codice sconto, qui sotto trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, insieme al coupon da utilizzare, che lo rende uno degli smartphone top gamma più potenti ai prezzi che trovate qui sotto.

N.B. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

