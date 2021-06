Ci siamo già imbattuti in precedenza del brand Wanbo, in particolare con il suo proiettore ultra-economico a meno di 100€. Questa volta il prezzo sale leggermente, ma d'altra parte si tratta di una soluzione con alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza. Se cercate un mini proiettore compatto, allora Wanbo T2 Max farà al caso vostro: lanciato su Xiaomi YouPin, il dispositivo è in offerta con codice sconto su Banggood e c'è anche la spedizione dai magazzini europei.

Codice sconto Wanbo T2 Max da Xiaomi YouPin: il mini proiettore completo e super compatto!

Dotato di tecnologia LCD, Wanbo T2 Max offre una risoluzione in Full HD (1920 x 1080 pixel) ed una luminosità fino a 200 Ansi Lumen. Le misure sono di 150 x 110 x 140 mm per un peso di appena 900 grammi: come anticipato, il mini proiettore di Xiaomi YouPin è perfetto sia da portare in giro che da tenere in casa senza il minimo ingombro. La distanza ottimale è compresa tra 1.2 m e 4 m mentre lato audio troviamo 2 speaker da 3W. Il dispositivo è in grado di proiettare uno schermo da 40″ minimo, fino a 200″. Per la connettività abbiamo il Wi-Fi ed il BT 4.0, mentre il software è su base Android.

Come anticipato, il mini proiettore Wanbo T2 Max arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile alle nostre latitudini (in versione Global) tramite Banggood, con codice sconto e spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu