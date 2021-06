Direttamente da YouPin arriva un'ennesima novità per gli utenti in cerca di relax: si tratta del nuovo massaggiatore cervicale SKG K5, soluzione per il collo lanciata inizialmente sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi e ora disponibile anche per noi occidentali, con tanto di spedizione dall'Europa e prezzo scontato.

SKG K5 da Xiaomi YouPin: tutto sul nuovo massaggiatore cervicale che punta al massimo relax per il collo

Come al solito è doverosa una piccola presentazione per il brand partner di Xiaomi: SKG è un marchio specializzato proprio in dispositivi ed accessori legati al relax e ai massaggi. Qui trovate la nostra recensione di uno dei suoi ultimi massaggiatori. Similmente a questo, il nuovo SKG K5 è una soluzione per il collo, un pratico massaggiatore cervicale dal look elegante e dalle dimensioni compatte e per nulla ingombranti: il prodotto arriva da Xiaomi YouPin, come di consueto.

Sul retro sono presenti quattro moduli con tecnologia EMS che abbracciano il collo e praticano un massaggio caldo; in termini di funzioni abbiamo fino a 4 modalità di massaggio, 9 livelli di forza e 3 di calore (con temperature dai 37/39° fino ai 41/43°). Insomma, ce n'è per tutti i gusti! La batteria da 1.000 mAh offre fino a 5 giorni di autonomia, ovviamente con un utilizzo medio.

Per quanto riguarda il prezzo, il massaggiatore cervicale SKG K5 da Xiaomi YouPin è disponibile su AliExpress in offerta a 58€: qui trovate la pagina dedicata al prodotto, il quale beneficia anche della spedizione direttamente dai magazzini europei.

