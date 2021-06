L'amore per i giochi vintage sta prendendo sempre più utenti e sempre più utenti vogliono poter giocare ai grandi classici. Ma ci vuole una console adatta e la retroconsole M3 Mini può essere una soluzione senza pretese grazie all'offerta lampo su GearBest.

M3 Mini: la retroconsole in offerta lampo su GearBest

La struttura di questa consolina è sicuramente interessante, visto che si divide in due blocchi, una con il display da 3.5″ LCD che permette di giocare ai titoli più famosi Nintendo e tanto altro, una invece con i tasti dedicati, la levetta analogica, i tasti funzione e lo speaker mono. Parlando nello specifico di questi ultimi, abbiamo 6 tasti per vari tipi di emulazione, mentre levetta sostituisce la croce direzionale per un gioco più confortevole.

Quanto alla connettività, è possibile connetterla alla TV, quindi potrete giocare con una diagonale molto più ampia. Presente un'ottima batteria da 1.000 mAh ricaricabile con alimentatore e soprattutto removibile. Presenti all'interno della memoria inserita circa 900 giochi, ma potete espanderli con la Micro USB presente.

Trovate la retroconsole M3 Mini in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 19.87€, che per ciò che offre è sicuramente un prezzo molto valido e soprattutto per chi inizia può essere un ottimo apripista per questo tipo di dispositivi.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

