Lenovo Tab P11 Pro è il tablet top che tutti vogliono: 2K, Snap 730G e prezzo super!

Alcuni mesi fa Lenovo ha lanciato il suo nuovo tablet di fascia medio alta, una soluzione che non si fa mancare nulla e che che diventa ancora più ricca grazie agli accessori dedicati. Lenovo XiaoXin Pad Pro – conosciuto da noi come Tab P11 Pro – è arrivato anche sullo store Banggood e con un'offerta invitante grazia al codice sconto dedicato.

Codice sconto Lenovo XiaoXin Pad Pro: risparmia con questo Coupon da utilizzare su Banggood

In termini di design e specifiche, come anticipato poco sopra, ci troviamo di fronte ad un tablet di tutto rispetto. Bordi ottimizzati, un pannello OLED da 11.5″ con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel), il corpo realizzato in metallo: Lenovo XiaoXin Pad Pro si presenta come un dispositivo premium, ma con un prezzo in linea con la fascia media.

Manca all'appello il supporto 4G, ma al contempo abbiamo il GPS integrato, Wi-Fi Dual Band, BT 5.0 ed una configurazione quad speaker. Il terminale è mosso dallo Snapdragon 730G, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria da 8.600 mAh punta ad offrire la massima autonomia, mentre il comparto fotografico offre un sensore frontale da 8 MP accompagnato da un modulo TOF ed una camera posteriore da 13 MP. Inoltre è presente un lettore d'impronte laterale, integrato del tasto di accensione. Ricordiamo che si tratta del modello cinese del nostro Lenovo P11 Pro ma è presente il supporto multi-lingue.

Il tablet Android Lenovo XiaoXin Pad Pro – Tab P11 Pro – è disponibile all'acquisto su Banggood ed è nuovamente in offerta con codice sconto. In basso trovate il link alla pagina e il coupon da utilizzare: se non riuscite a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete interessanti al nuovo tablet di Lenovo e vorreste accompagnarlo con gli accessori? Allora eccovi la custodia, la tastiera magnetica e la penna, tutti disponibili su Banggood!

