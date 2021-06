Lo smartwatch Kospet Optimus 2 è la novità in offerta da non perdere

Di smartwatch e smartband ormai ne conosciamo tanti e in ogni misura, ma soprattutto di ogni tipo di sistema. Ma se ci fosse una linea di smartwatch che possiamo benissimo definire smartphone da polso, come nel caso del nuovo Kospet Optimus 2, che debutta subito in offerta con Coupon su GearBest.

Kospet Optimus 2: lo smartphone da polso è in offerta con Coupon su GearBest

Il Kospet Optimus 2 nasce con il corpo di uno smartwatch, che però tradisce la sua natura ibrida dovuta ad una cassa circolare molto ampia ma anche abbastanza spessa per poter contenere chipset e batteria molto capiente. Per il display abbiamo un pannello IPS da 1.6″ (400 x 400 pixel), ma è l'hardware a fare la differenza. Sono presenti infatti ben due SoC, il primo un MediaTek Helio P22 per la modalità smartphone, mentre per la modalità smartwatch abbiamo il chipset PixArt PAR2822. Per la memoria, abbiamo ben 4 GB RAM e 64 GB storage.

Presente una batteria da 1.260 mAh, ma anche una fotocamera rotante da 13 MP Sony IMX214, così da poter scattare sia selfie che foto standard, anche al buio grazie al flash LED. Il sistema operativo integrato è Android 10.7, mentre per il Bluetooth abbiamo la combinata 5.0 + 5.0 BLE. Presente ovviamente il vano SIM 4G per poter effettuare telefonate o ricevere messaggi. Essendo pensato come uno smartphone Android, potrete scaricare tutte le applicazioni che usate di solito dal Google Play Store. Se volete utilizzarlo come semplice smartwatch, potete poi passare alla Lite Mode, collegandolo poi allo smartphone.

Trovate il nuovo Kospet Optimus 2 subito in offerta al prezzo di 153.9€ e 162.4€ nella versione con power bank da 1.000 mAh, grazie al Coupon da riscattare al momento dell'acquisto al checkout.

N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

