Con l'esplosione del mercato wearable, sono aumentate le possibilità di scelta tra varie fasce di prezzo. E per chi vuole una scelta più “budget”, uno smartwatch economico ma completo come il Kospet Magic 3, in offerta lampo su GearBest, può essere l'ideale.

Kospet Magic 3: lo smartwatch economico in offerta lampo su GearBest

Il design dello smartwatch fa il paio con il trend degli orologi intelligenti con cassa rettangolare con al finezza del frame quadrato in cui fa capolino il tasto funzione sulla destra. Quanto al display, abbiamo un pannello IPS da 1.71″ con risoluzione 280 x 320 pixel, così da avere molte più informazioni da visualizzare. Per la batteria abbiamo un modulo da 220 mAh, che può garantire un'autonomia di una settimana ad uso giornaliero.

Passando alle funzioni smart di Kospet Magic 3, abbiamo il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, pedometro, reminder per l'idratazione, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue ed il reminder di sedentarietà. Non mancano il cronometro, le previsioni meteo, sveglia, 20 modalità sportive tra cui anche quelli di squadra, un'impermeabilità completa con certificazione IP68, otturatore per fotocamera, controller per la musica e ovviamente Bluetooth 5.0.

Trovate il nuovo smartwatch economico Kospet Magic 3 in offerta lampo ad un prezzo molto interessante, che diventa ancora più appetibile grazie al Coupon da riscattare nella pagina del prodotto. Trovate nel link qui sotto a cui potrete accedere allo store di GearBest. Se volete conoscere ulteriori novità su questo prodotto, vi rimandiamo alla recensione che abbiamo realizzato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu