Siete in cerca di una aspirapolvere senza fili in offerta ma puntate comunque al top? Il meglio non vi spaventa e la potenza è tutto? Con JIMMY H9 Pro non si scherza e di certo troverete pane per i vostri denti: inoltre, il codice sconto dedicato fa scende il prezzo al minimo storico. Se a questo aggiungiamo anche la spedizione dall'Europa… parliamo di una tentazione obbligata a cui cedere!

Codice sconto JIMMY H9 Pro: minimo storico per l'aspirapolvere senza filo più potente

Grazie al motore da 200AW e 600W (con una potenza di aspirazione di 25.000 PA), JIMMY H9 Pro è attualmente l'aspirapolvere cinese più potente sulla piazza. Inoltre si parla di un prodotto del peso di appena 1.5 Kg, dettaglio che rende il dispositivo ancora più interessante. Per quanto riguarda invece l'autonomia, abbiamo un'unità da 3.000 mAh in grado di restituire fino a 80 minuti di utilizzo. Il tubo flessibile permette di raggiungere anche i punti più ostici mentre tramite il display LED è possibile tenere d'occhio la carica residua. Ovviamente non mancano i classici accessori in dotazione: se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione.

L'aspirapolvere ciclonico JIMMY H9 Pro è disponibile in offerta su AliExpress al miglior prezzo di sempre grazie al codice sconto dedicato. Inoltre il prodotto beneficia della spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

