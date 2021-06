Il mini PC GMK NucBox 2 con Intel i5 al miglior prezzo di sempre da Europa

I mini PC Windows sono una comodità che gli utenti stanno scoprendo passo dopo passo. Ma se questi hanno anche una discreta potenza, allora sono ancora più interessanti, come il mini PC GMK NucBox 2 dotato di Intel Core i5, attualmente in offerta con codice sconto al minimo storico con spedizione da Europa.

GMK NucBox 2: il Mini PC Windows con Intel Core i5 in offerta al minimo su Geekbuying

Il design del nuovo GMK non è distante dal primo NucBox, se non per il fatto che è più scura la scocca, ma è l'hardware interno a fare totalmente la differenza. Infatti, troviamo una CPU Intel Core i5-8259U, a cui viene abbinata una GPU Intel Iris Plus Graphics 655. Per la memoria, abbiamo 8 GB RAM DDR4-2666 MHz Dual Channel ed una SSD M.2 da 256 GB.

Ciò che lo tende molto interessante inoltre è la possibilità di collegare due display 4K grazie al doppio ingresso HDMI e sempre per le porte, non mancano ben 4 USB 3.0, una Type-C, ingresso audio, Ethernet Gigabit RJ45, l'alimentazione ed il tasto di accensione. Non manca poi un modulo Wi-Fi Dual Band e per la dissipazione una ventola di raffreddamento molto silenziosa. Il Bluetooth presente è allo standard 5.1. Il sistema operativo è Windows 10 ma potete anche installare Linux ed Ubuntu a piacimento.

Il mini PC Windows GMK NucBox 2 è attualmente in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo, minimo storico, di 279€ grazie al codice sconto esclusivo, senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa. Trovate il link nel box qui sotto.

